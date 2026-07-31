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Агентство ЕС по контролю границ окажет помощь Испании - РИА Новости, 31.07.2026
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14:25 31.07.2026
Агентство ЕС по контролю границ окажет помощь Испании

Frontex окажет помощь Испании на фоне наплыва мигрантов

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте
Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейское агентство по контролю границ Frontex окажет помощь Испании из-за наплыва мигрантов в Сеуту.
  • Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер будет работать над оказанием дополнительной оперативной поддержки.
БРЮССЕЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Европейское агентство по контролю границ Frontex окажет помощь Испании на фоне кризисного наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я поручил двум комиссарам оказать поддержку в урегулировании ситуации. (Еврокомиссар по внутренним делам - ред.) Магнус Бруннер уже тесно сотрудничает с Испанией и готов направиться в критические пункты. Он будет работать над оказанием дополнительной оперативной поддержки Испании, в том числе через агентство Frontex", - написала она в соцсети X.
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