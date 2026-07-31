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Премьер Испании назвал прорыв мигрантов в Сеуту атакой на страну

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр назвал массовый прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту нарушением территориальной целостности страны.

За последние сутки границу пересекли почти 49 тысяч мигрантов, из которых как минимум семь тысяч — несовершеннолетние.

Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.

МАДРИД, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовый прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту атакой и нарушением территориальной целостности.

"Произошедшее вчера следует расценивать как нападение и нарушение территориальной целостности Испании. Сеута — испанский город, и случившееся заслуживает самого решительного осуждения с нашей стороны", — заявил он на пресс-конференции.

© REUTERS / Jon Nazca Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на границу между Кастильехосом и Сеутой Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на границу между Кастильехосом и Сеутой © REUTERS / Jon Nazca 1 из 6 © AP Photo / Antonio Sempere Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута © AP Photo / Antonio Sempere 2 из 6 © REUTERS / Fabian Bimmer Бронетехника на испанской границе в Сеуте Бронетехника на испанской границе в Сеуте © REUTERS / Fabian Bimmer 3 из 6 © REUTERS / Fabian Bimmer Мигранты у испанской границы в Сеуте Мигранты у испанской границы в Сеуте © REUTERS / Fabian Bimmer 4 из 6 © REUTERS / Jon Nazca Испанские солдаты на границе с Марокко Испанские солдаты на границе с Марокко © REUTERS / Jon Nazca 5 из 6 © AP Photo / Antonio Sempere Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута © AP Photo / Antonio Sempere 6 из 6 Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на границу между Кастильехосом и Сеутой © REUTERS / Jon Nazca 1 из 6 Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута © AP Photo / Antonio Sempere 2 из 6 Бронетехника на испанской границе в Сеуте © REUTERS / Fabian Bimmer 3 из 6 Мигранты у испанской границы в Сеуте © REUTERS / Fabian Bimmer 4 из 6 Испанские солдаты на границе с Марокко © REUTERS / Jon Nazca 5 из 6 Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута © AP Photo / Antonio Sempere 6 из 6

Премьер выступил после совещания с представителями сил государственной безопасности, Вооруженных сил, МВД Испании и правительства автономного города.

Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком.

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Особенно сильно ситуация накалилась в четверг: если за десять дней границу пересекли от полутора до двух тысяч нелегалов, то за последние сутки их число достигло почти 60 тысяч.

Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние. При этом все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.