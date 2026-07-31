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Премьер Испании назвал прорыв мигрантов в Сеуту атакой на страну - РИА Новости, 31.07.2026
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14:01 31.07.2026 (обновлено: 14:44 31.07.2026)
Премьер Испании назвал прорыв мигрантов в Сеуту атакой на страну

Санчес назвал прорыв мигрантов нарушением территориальной целостности Испании

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр назвал массовый прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту нарушением территориальной целостности страны.
  • За последние сутки границу пересекли почти 49 тысяч мигрантов, из которых как минимум семь тысяч — несовершеннолетние.
  • Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
МАДРИД, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовый прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту атакой и нарушением территориальной целостности.
"Произошедшее вчера следует расценивать как нападение и нарушение территориальной целостности Испании. Сеута — испанский город, и случившееся заслуживает самого решительного осуждения с нашей стороны", — заявил он на пресс-конференции.
© REUTERS / Jon Nazca

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на границу между Кастильехосом и Сеутой

Премьер-министр Испании Педро Санчес в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на границу между Кастильехосом и Сеутой

© REUTERS / Jon Nazca
1 из 6
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere
2 из 6
© REUTERS / Fabian Bimmer

Бронетехника на испанской границе в Сеуте

Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Бронетехника на испанской границе в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
3 из 6
© REUTERS / Fabian Bimmer

Мигранты у испанской границы в Сеуте

Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте

Мигранты у испанской границы в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
4 из 6
© REUTERS / Jon Nazca

Испанские солдаты на границе с Марокко

Военнослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Испанские солдаты на границе с Марокко

© REUTERS / Jon Nazca
5 из 6
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere
6 из 6

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на границу между Кастильехосом и Сеутой

© REUTERS / Jon Nazca
1 из 6

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere
2 из 6

Бронетехника на испанской границе в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
3 из 6

Мигранты у испанской границы в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
4 из 6

Испанские солдаты на границе с Марокко

© REUTERS / Jon Nazca
5 из 6

Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere
6 из 6
Премьер выступил после совещания с представителями сил государственной безопасности, Вооруженных сил, МВД Испании и правительства автономного города.
Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком.
Особенно сильно ситуация накалилась в четверг: если за десять дней границу пересекли от полутора до двух тысяч нелегалов, то за последние сутки их число достигло почти 60 тысяч.
Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние. При этом все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.
Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Наплыв мигрантов в ИспанииВ миреСеутаИспанияМароккоПедро Санчес
 
 
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