Премьер Испании назвал прорыв мигрантов в Сеуту атакой на страну

- Премьер-министр назвал массовый прорыв мигрантов из Марокко в Сеуту нарушением территориальной целостности страны.
- За последние сутки границу пересекли почти 49 тысяч мигрантов, из которых как минимум семь тысяч — несовершеннолетние.
- Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на границу между Кастильехосом и Сеутой
Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на границу между Кастильехосом и Сеутой
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Бронетехника на испанской границе в Сеуте
Бронетехника на испанской границе в Сеуте
Мигранты у испанской границы в Сеуте
Мигранты у испанской границы в Сеуте
Испанские солдаты на границе с Марокко
Испанские солдаты на границе с Марокко
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на границу между Кастильехосом и Сеутой
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута
Бронетехника на испанской границе в Сеуте
Мигранты у испанской границы в Сеуте
Испанские солдаты на границе с Марокко
Мигранты пересекают границу в испанском анклаве Сеута