Санчес: Испания готовит меры для решения ситуации с мигрантами в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о мобилизации всех необходимых ресурсов для нормализации ситуации с наплывом мигрантов в Сеуте.
- Тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой, сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию.
- Власти Испании направили в Сеуту дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Испания мобилизует все необходимые ресурсы и готовит необходимые меры для нормализации ситуации с наплывом мигрантов в Сеуте как можно скорее, заявил премьер страны Педро Санчес.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
© AP Photo / Antonio SempereМигранты из Марокко в испанской Сеуте
© AP Photo / Antonio Sempere
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
"Правительство Испании полностью нацелено на незамедлительное реагирование на ситуацию в Сеуте. Мы мобилизуем все необходимые ресурсы, работая с марокканскими и международными властями, и готовим меры, требуемые для скорейшей нормализации ситуации", - написал Санчес на своей странице в X.
В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком.