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Санчес: Испания готовит меры для решения ситуации с мигрантами в Сеуте - РИА Новости, 31.07.2026
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09:27 31.07.2026 (обновлено: 12:46 31.07.2026)
Санчес: Испания готовит меры для решения ситуации с мигрантами в Сеуте

Санчес: Испания мобилизует ресурсы для решения ситуации с мигрантами в Сеуте

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте
Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о мобилизации всех необходимых ресурсов для нормализации ситуации с наплывом мигрантов в Сеуте.
  • Тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой, сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию.
  • Власти Испании направили в Сеуту дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Испания мобилизует все необходимые ресурсы и готовит необходимые меры для нормализации ситуации с наплывом мигрантов в Сеуте как можно скорее, заявил премьер страны Педро Санчес.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
© AP Photo / Antonio SempereМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
"Правительство Испании полностью нацелено на незамедлительное реагирование на ситуацию в Сеуте. Мы мобилизуем все необходимые ресурсы, работая с марокканскими и международными властями, и готовим меры, требуемые для скорейшей нормализации ситуации", - написал Санчес на своей странице в X.
В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком.
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В миреСеутаИспанияМароккоПедро СанчесНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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