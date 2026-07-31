Международная федерация каноэ сменила название на Paddle Worldwide

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация каноэ (ICF) сменила название на Paddle Worldwide.
- Девиз обновленной организации: «Больше людей. Больше локаций. Больше гребли».
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международная федерация каноэ (ICF) официально провела ребрендинг и сменила название на Paddle Worldwide, сообщается на сайте организации.
"Название отражает суть этого вида спорта: независимо от дисциплины и типа лодки, весло - это тот элемент, который объединяет всех гребцов. В сочетании со словом Worldwide оно отражает спорт, который преодолевает границы, культуры и поколения", - говорится в сообщении.
Девиз обновленной организации гласит: "Больше людей. Больше локаций. Больше гребли".
Федерация каноэ допускает российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.