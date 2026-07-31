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Международная федерация каноэ сменила название на Paddle Worldwide - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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14:47 31.07.2026
Международная федерация каноэ сменила название на Paddle Worldwide

ICF провела ребрендинг и сменила название на Paddle Worldwide

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГребля на каноэ
Гребля на каноэ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация каноэ (ICF) сменила название на Paddle Worldwide.
  • Девиз обновленной организации: «Больше людей. Больше локаций. Больше гребли».
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международная федерация каноэ (ICF) официально провела ребрендинг и сменила название на Paddle Worldwide, сообщается на сайте организации.
"Название отражает суть этого вида спорта: независимо от дисциплины и типа лодки, весло - это тот элемент, который объединяет всех гребцов. В сочетании со словом Worldwide оно отражает спорт, который преодолевает границы, культуры и поколения", - говорится в сообщении.
Девиз обновленной организации гласит: "Больше людей. Больше локаций. Больше гребли".
Федерация каноэ допускает российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
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