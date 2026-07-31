Международная федерация каноэ сменила название на Paddle Worldwide

"Название отражает суть этого вида спорта: независимо от дисциплины и типа лодки, весло - это тот элемент, который объединяет всех гребцов. В сочетании со словом Worldwide оно отражает спорт, который преодолевает границы, культуры и поколения", - говорится в сообщении.