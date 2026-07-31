Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил рекорд России в силовом экстриме.

Он отбуксировал кран-манипулятор весом более 10 тонн на 16 метров за 79 секунд.

Одновременно с буксировкой Агаджанян разрушил две стальные шпильки и порвал две грелки.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк отбуксировал кран-манипулятор весом более 10 тонн с надуванием до разрыва грелок и разрушением стальных шпилек, сообщил РИА Новости его коллега, легенда отечественного силового экстрима, восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев.

Установление рекорда в сценическом экстриме состоялось в пятницу близ подмосковного города Люберцы

Чтобы установить сложный рекорд, Агаджаняну необходимо было отбуксировать кран-манипулятор весом более 10 тонн на расстояние не менее 10 метров, одновременно с буксировкой разрушить не менее двух стальных шпилек диаметром 10 миллиметров и порвать не менее одной грелки.

"Русский Халк, выполняя сложную комбинацию номеров сценического экстрима, разрушил руками две стальные шпильки и надул до разрыва две грелки, одновременно перетянув кран-манипулятор весом более 10 тонн на 16 метров за 79 секунд", - сказал Кокляев.

© Фото : Сергей Агаджанян Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки © Фото : Сергей Агаджанян 1 из 2 © Фото : Сергей Агаджанян Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки © Фото : Сергей Агаджанян 2 из 2 Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки © Фото : Сергей Агаджанян 1 из 2 Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки © Фото : Сергей Агаджанян 2 из 2

Он подчеркнул, что этот сложный комбинированный номер стал рекордом России в силовом экстриме.