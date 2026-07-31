Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил рекорд России в силовом экстриме.
- Он отбуксировал кран-манипулятор весом более 10 тонн на 16 метров за 79 секунд.
- Одновременно с буксировкой Агаджанян разрушил две стальные шпильки и порвал две грелки.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк отбуксировал кран-манипулятор весом более 10 тонн с надуванием до разрыва грелок и разрушением стальных шпилек, сообщил РИА Новости его коллега, легенда отечественного силового экстрима, восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев.
Установление рекорда в сценическом экстриме состоялось в пятницу близ подмосковного города Люберцы.
Чтобы установить сложный рекорд, Агаджаняну необходимо было отбуксировать кран-манипулятор весом более 10 тонн на расстояние не менее 10 метров, одновременно с буксировкой разрушить не менее двух стальных шпилек диаметром 10 миллиметров и порвать не менее одной грелки.
"Русский Халк, выполняя сложную комбинацию номеров сценического экстрима, разрушил руками две стальные шпильки и надул до разрыва две грелки, одновременно перетянув кран-манипулятор весом более 10 тонн на 16 метров за 79 секунд", - сказал Кокляев.
© Фото : Сергей АгаджанянРусский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
© Фото : Сергей Агаджанян
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© Фото : Сергей АгаджанянРусский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
© Фото : Сергей Агаджанян
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Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
© Фото : Сергей Агаджанян
1 из 2
Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
© Фото : Сергей Агаджанян
2 из 2
Он подчеркнул, что этот сложный комбинированный номер стал рекордом России в силовом экстриме.
"Сергей в очередной раз удивил нас нереальным трюковым рекордом, в котором были сочленены элементы силового экстрима: буксировка крана-манипулятора и целый комбинированный номер по разрушению предметов - шпилек и грелок. Соединить такие разные направления экстрима в один номер невероятно сложно и очень травмоопасно", - подчеркнул Кокляев.
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