Рейтинг@Mail.ru
Русский Халк установил новый рекорд - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 31.07.2026 (обновлено: 16:52 31.07.2026)
Русский Халк установил новый рекорд

Русский Халк Агаджанян установил новый рекорд

Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил рекорд России в силовом экстриме.
  • Он отбуксировал кран-манипулятор весом более 10 тонн на 16 метров за 79 секунд.
  • Одновременно с буксировкой Агаджанян разрушил две стальные шпильки и порвал две грелки.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк отбуксировал кран-манипулятор весом более 10 тонн с надуванием до разрыва грелок и разрушением стальных шпилек, сообщил РИА Новости его коллега, легенда отечественного силового экстрима, восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев.
Установление рекорда в сценическом экстриме состоялось в пятницу близ подмосковного города Люберцы.
Сергей Агаджанян в День России установил мировой рекорд в экстриме - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Русский Халк в День России установил мировой рекорд в экстриме
12 июня, 20:06
Чтобы установить сложный рекорд, Агаджаняну необходимо было отбуксировать кран-манипулятор весом более 10 тонн на расстояние не менее 10 метров, одновременно с буксировкой разрушить не менее двух стальных шпилек диаметром 10 миллиметров и порвать не менее одной грелки.
"Русский Халк, выполняя сложную комбинацию номеров сценического экстрима, разрушил руками две стальные шпильки и надул до разрыва две грелки, одновременно перетянув кран-манипулятор весом более 10 тонн на 16 метров за 79 секунд", - сказал Кокляев.
© Фото : Сергей АгаджанянРусский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
© Фото : Сергей Агаджанян
1 из 2
© Фото : Сергей АгаджанянРусский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
© Фото : Сергей Агаджанян
2 из 2
Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
© Фото : Сергей Агаджанян
1 из 2
Русский Халк установил новый рекорд: сдвинул кран, порвал грелки, сломал стальные шпильки
© Фото : Сергей Агаджанян
2 из 2
Он подчеркнул, что этот сложный комбинированный номер стал рекордом России в силовом экстриме.
"Сергей в очередной раз удивил нас нереальным трюковым рекордом, в котором были сочленены элементы силового экстрима: буксировка крана-манипулятора и целый комбинированный номер по разрушению предметов - шпилек и грелок. Соединить такие разные направления экстрима в один номер невероятно сложно и очень травмоопасно", - подчеркнул Кокляев.
Сергей Агаджанян - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Русский Халк рассказал о первом официальном чемпионате по силовому экстриму
31 октября 2024, 06:25
 
Михаил КокляевСергей Агаджанян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    2-й тайм
    Велес
    Ротор
    0
    1
  • Теннис
    1-й сет
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    1
    0
  • Теннис
    03.08 21:00
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
  • Теннис
    03.08 22:30
    J. Tjen
    Л. Самсонова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала