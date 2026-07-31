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В Госдуме предложили запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница" - РИА Новости, 31.07.2026
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01:13 31.07.2026
В Госдуме предложили запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница"

Депутат Новичков предложил запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Николай Новичков предложил запустить всероссийскую акцию «Семейная пятница».
  • В рамках акции рестораны, кафе, театры и кинотеатры в последнюю пятницу каждого месяца могут предоставлять скидки семейным парам.
  • Участие бизнеса в акции будет добровольным, а государство может помочь с созданием единого перечня участников и информационной поддержкой.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия") предложил запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница", в рамках которой рестораны, кафе, театры и кинотеатры в последнюю пятницу каждого месяца будут предоставлять скидки семейным парам.
"Предлагаю запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница". В ее рамках в последнюю пятницу каждого месяца рестораны, кафе, театры и кинотеатры могли бы предоставлять специальные скидки семейным парам - к примеру, на столик для двоих или на особые парные билеты", - сказал Новичков РИА Новости.
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По его словам, регулярная акция создаст удобную для всех традицию, и хотя бы один вечер в месяц супруги смогут заранее посвятить друг другу.
"Для бизнеса участие в акции будет добровольным. Государство и региональные власти со своей стороны могут помочь созданием единого перечня участников и информационной поддержкой на своих ресурсах", - добавил депутат.
Новичков отметил, что в выигрыше окажутся все: бизнес получит увеличение числа посетителей, а российские семьи - хороший повод выбраться из повседневного быта.
"Крепкая семья держится не только общим бюджетом и распределенными бытовыми обязанностями. Иногда людям необходимо просто провести время вместе вне квартиры - сходить в кино, выбраться на спектакль или поужинать в красивом ресторане", - считает он.
Парламентарий признал, что из-за рабочей загруженности такие события обычно случаются редко, и сам знает это по себе.
"Я убежден, что просемейная государственная политика должна помогать людям не только вести общее хозяйство, но и оставаться близкими друг другу", - подытожил Новичков.
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