В Госдуме предложили запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница"

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Николай Новичков предложил запустить всероссийскую акцию «Семейная пятница».

В рамках акции рестораны, кафе, театры и кинотеатры в последнюю пятницу каждого месяца могут предоставлять скидки семейным парам.

Участие бизнеса в акции будет добровольным, а государство может помочь с созданием единого перечня участников и информационной поддержкой.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия") предложил запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница", в рамках которой рестораны, кафе, театры и кинотеатры в последнюю пятницу каждого месяца будут предоставлять скидки семейным парам.

"Предлагаю запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница". В ее рамках в последнюю пятницу каждого месяца рестораны, кафе, театры и кинотеатры могли бы предоставлять специальные скидки семейным парам - к примеру, на столик для двоих или на особые парные билеты", - сказал Новичков РИА Новости.

По его словам, регулярная акция создаст удобную для всех традицию, и хотя бы один вечер в месяц супруги смогут заранее посвятить друг другу.

"Для бизнеса участие в акции будет добровольным. Государство и региональные власти со своей стороны могут помочь созданием единого перечня участников и информационной поддержкой на своих ресурсах", - добавил депутат.

Новичков отметил, что в выигрыше окажутся все: бизнес получит увеличение числа посетителей, а российские семьи - хороший повод выбраться из повседневного быта.

"Крепкая семья держится не только общим бюджетом и распределенными бытовыми обязанностями. Иногда людям необходимо просто провести время вместе вне квартиры - сходить в кино, выбраться на спектакль или поужинать в красивом ресторане", - считает он.

Парламентарий признал, что из-за рабочей загруженности такие события обычно случаются редко, и сам знает это по себе.