Глава Chevron не видит угрозы длительной остановки КТК из-за ударов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава американской нефтяной корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что не ожидает продолжительной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после ударов ВСУ.
- Перевалка нефти с терминала КТК была приостановлена после атаки БПЛА на танкеры, задействованные в транспортировке нефти КТК.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Глава американской нефтяной корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что не видит угрозы продолжительной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в результате ударов ВСУ.
"Я не ожидаю продолжительной остановки (трубопровода)", - приводит слова гендиректора Chevron колумнист агентства Блумберг Хавьер Блас в соцсети X.
Перевалка нефти с терминала КТК была приостановлена после того, как танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. МИД Казахстана заявил 19 июля, что рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Как сообщила 23 июля пресс-служба министерства энергетики Казахстана, погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме временно приостановлена в целях безопасности.