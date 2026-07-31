Глава Chevron не видит угрозы длительной остановки КТК из-за ударов ВСУ

Перевалка нефти с терминала КТК была приостановлена после того, как танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. МИД Казахстана заявил 19 июля, что рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Как сообщила 23 июля пресс-служба министерства энергетики Казахстана, погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме временно приостановлена в целях безопасности.