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Глава Chevron не видит угрозы длительной остановки КТК из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 31.07.2026
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19:28 31.07.2026
Глава Chevron не видит угрозы длительной остановки КТК из-за ударов ВСУ

Вирт заявил, что не видит угрозы длительной остановки КТК из-за ударов ВСУ

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава американской нефтяной корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что не ожидает продолжительной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после ударов ВСУ.
  • Перевалка нефти с терминала КТК была приостановлена после атаки БПЛА на танкеры, задействованные в транспортировке нефти КТК.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Глава американской нефтяной корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что не видит угрозы продолжительной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в результате ударов ВСУ.
"Я не ожидаю продолжительной остановки (трубопровода)", - приводит слова гендиректора Chevron колумнист агентства Блумберг Хавьер Блас в соцсети X.
Перевалка нефти с терминала КТК была приостановлена после того, как танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. МИД Казахстана заявил 19 июля, что рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Как сообщила 23 июля пресс-служба министерства энергетики Казахстана, погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме временно приостановлена в целях безопасности.
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