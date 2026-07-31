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Сборная России по пляжному футболу обыграла иранский "Могхавемат" - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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22:20 31.07.2026
Сборная России по пляжному футболу обыграла иранский "Могхавемат"

Сборная России по пляжному футболу обыграла "Могхавемат" на турнире в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПляжный футбол, мяч
Пляжный футбол, мяч - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России сыграла вничью 3:3 с иранским "Могхавемат Голсапуш" в основное время матча второго тура Московского международного кубка по пляжному футболу, а в серии пенальти победила со счетом 4:3.
  • В другом матче бразильский "Коринтианс" выиграл у белорусского клуба ЦОР со счетом 3:2.
  • После двух туров сборная России идет второй в квартете B с 5 очками, лидирует "Коринтианс" с 6 очками.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сборная России обыграла иранский "Могхавемат Голсапуш" в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.
Основное время встречи группы B завершилось со счетом 3:3. В составе россиян дубль оформил Максим Аркан, еще один мяч забил Станислав Кошарный. У иранцев отличились Мохаммад Мохтари, Мовахед Балторк и Сейедмахди Мирджалили. В серии пенальти точнее оказались россияне - 4:3.
В другом матче бразильский "Коринтианс" выиграл у белорусского клуба ЦОР со счетом 3:2.
Сборная России (5 очков) идет второй в квартете B. Лидирует "Коринтианс" (6), третью строчку занимает "Могхавемат Голсапуш" (1), замыкает таблицу ЦОР (0). В заключительном туре сборная России встретится с "Коринтиансом", а "Могхавемат Голсапуш" - с ЦОРом.
Турнир, который проходит на столичной "РЖД Арене", завершится 2 августа финалом, а также матчами за 3, 5 и 7-е места.
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