Сборная России по пляжному футболу обыграла иранский "Могхавемат"

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России сыграла вничью 3:3 с иранским "Могхавемат Голсапуш" в основное время матча второго тура Московского международного кубка по пляжному футболу, а в серии пенальти победила со счетом 4:3.

В другом матче бразильский "Коринтианс" выиграл у белорусского клуба ЦОР со счетом 3:2.

После двух туров сборная России идет второй в квартете B с 5 очками, лидирует "Коринтианс" с 6 очками.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сборная России обыграла иранский "Могхавемат Голсапуш" в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.

Основное время встречи группы B завершилось со счетом 3:3. В составе россиян дубль оформил Максим Аркан, еще один мяч забил Станислав Кошарный. У иранцев отличились Мохаммад Мохтари, Мовахед Балторк и Сейедмахди Мирджалили. В серии пенальти точнее оказались россияне - 4:3.

В другом матче бразильский "Коринтианс" выиграл у белорусского клуба ЦОР со счетом 3:2.

Сборная России (5 очков) идет второй в квартете B. Лидирует "Коринтианс" (6), третью строчку занимает "Могхавемат Голсапуш" (1), замыкает таблицу ЦОР (0). В заключительном туре сборная России встретится с "Коринтиансом", а "Могхавемат Голсапуш" - с ЦОРом.