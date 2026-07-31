Испанец Дения стал главным тренером сборной Чехии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский специалист Сантьяго Дения Санчес назначен на пост главного тренера сборной Чехии по футболу.
- Контракт рассчитан на два года с возможностью дальнейшего продления.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Испанский специалист Сантьяго Дения Санчес назначен на пост главного тренера сборной Чехии по футболу, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Чехии.
Контракт рассчитан на два года с возможностью дальнейшего продления. Дения дебютирует на своем посту во время осенних матчей Лиги наций против сборных Хорватии, Англии и Испании.
Испанец сменил Мирослава Коубека, под руководством которого сборная Чехии не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира, заняв с 1 очком последнее место в группе A.
Дении 52 года, ранее он стал олимпийским чемпионом Игр в Париже 2024 года во главе молодежной сборной Испании, а также привел юношеские сборные Испании к победам на чемпионатах Европы до 17 лет (2017) и 19 лет (2019). В качестве футболиста Дения стал чемпионом Ла Лиги и обладателем Кубка Испании в составе мадридского "Атлетико".
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