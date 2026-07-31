Испанец Дения стал главным тренером сборной Чехии по футболу

Испанец сменил Мирослава Коубека, под руководством которого сборная Чехии не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира, заняв с 1 очком последнее место в группе A.

Дении 52 года, ранее он стал олимпийским чемпионом Игр в Париже 2024 года во главе молодежной сборной Испании, а также привел юношеские сборные Испании к победам на чемпионатах Европы до 17 лет (2017) и 19 лет (2019). В качестве футболиста Дения стал чемпионом Ла Лиги и обладателем Кубка Испании в составе мадридского "Атлетико".