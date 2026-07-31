"Локомотив" обыграл турецкий "Аланьяспор" на турнире по пляжному футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Локомотив» обыграл «Аланьяспор» в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3:0.
- «Спортиво Лукеньо» одержал крупную победу над «Бетвамом» со счетом 18:2.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московский "Локомотив" обыграл турецкий "Аланьяспор" в матче второго тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.
Встреча группы A завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников. Мячи забили Сикинья, Фелипе и Федор Земсков, который также на 35-й минуте не реализовал пенальти.
В другом матче парагвайский "Спортиво Лукеньо" нанес крупное поражение болгарскому "Бетваму" со счетом 18:2.
После двух туров "Локомотив" (6 очков) уступает лидерство в группе "Спортиво Лукеньо" по разнице мячей. Третьим идет "Аланьяспор" (0), последнее место занимает "Бетвам" (0).
В заключительном туре 1 августа "Локомотив" сыграет со "Спортиво Лукеньо", а "Аланьяспор" - с "Бетвамом".
Турнир, который проходит на столичной "РЖД Арене", завершится 2 августа финалом, а также матчами за 3-е, 5-е и 7-е места.