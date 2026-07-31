Федерация футбола США поддержала КОНКАКАФ против коммерческого проекта ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация футбола США (US Soccer) поддержала позицию КОНКАКАФ, которая выступила против коммерческого проекта ФИФА.
- ФИФА планирует привлечь 4,2 млрд долларов, продав около 20% акций новой структуры частным инвесторам.
- УЕФА объявил бойкот турниров ФИФА в ответ на инициативу, но КОНКАКАФ бойкот не поддержала.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Федерация футбола США (US Soccer) поддержала позицию Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), выступившей против коммерческого проекта Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. КОНКАКАФ выступила против проекта, но не поддержала бойкот турниров ФИФА, объявленный в ответ на данную инициативу Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Федерация футбола США поддерживает КОНКАКАФ и ее членов", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
В пятницу ФИФА опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что "футбол никто не продает", а ошибочные сообщения в СМИ сорвали запланированный процесс консультаций.
В ФИФА ответили на критику коммерческого проекта
31 июля, 07:37