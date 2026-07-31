Федерация футбола США поддержала КОНКАКАФ против коммерческого проекта ФИФА

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Федерация футбола США (US Soccer) поддержала позицию Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), выступившей против коммерческого проекта Международной федерации футбола (ФИФА).

В пятницу ФИФА опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что "футбол никто не продает", а ошибочные сообщения в СМИ сорвали запланированный процесс консультаций.