FIFPro отреагировала на новый коммерческий проект ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- FIFPro потребовала от ФИФА большей прозрачности в вопросе коммерческого проекта организации и призвала отказаться от ультиматумов.
- ФИФА планирует привлечь 4,2 млрд долларов, продав около 20% акций новой структуры частным инвесторам.
- УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА, а КОНКАКАФ выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала на своем сайте заявление, в котором потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) большей прозрачности в вопросе коммерческого проекта организации, а также призвала отказаться от ультиматумов.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот.
"FIFPro приняла к сведению заявление ФИФА о предложении создать FIFA Forward Enterprise. Это предложение является частью более широких дискуссий об управлении, организации и коммерческом развитии международного футбола. Инициативы такого масштаба требуют прозрачности, четких процедур и содержательного взаимодействия с теми, кто имеет законные интересы в будущем профессионального футбола", - говорится в заявлении FIFPro.
"FIFPro ожидает, что предложения такого масштаба будут обсуждаться открыто и прозрачно при активном участии представителей игроков и других заинтересованных сторон. По мере того, как растет реакция со стороны футбольного сообщества, на ФИФА ложится особая ответственность за объединение футбольной индустрии, а не за ее раскол. Решения такой важности должны приниматься через обсуждение, а не через ультиматумы. FIFPro вместе со своими членами и региональными подразделениями продолжит внимательно следить за этим вопросом и рассчитывает на надлежащую информированность и вовлечение", - отмечается в заявлении.