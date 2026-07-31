FIFPro отреагировала на новый коммерческий проект ФИФА

"FIFPro приняла к сведению заявление ФИФА о предложении создать FIFA Forward Enterprise. Это предложение является частью более широких дискуссий об управлении, организации и коммерческом развитии международного футбола. Инициативы такого масштаба требуют прозрачности, четких процедур и содержательного взаимодействия с теми, кто имеет законные интересы в будущем профессионального футбола", - говорится в заявлении FIFPro.

"FIFPro ожидает, что предложения такого масштаба будут обсуждаться открыто и прозрачно при активном участии представителей игроков и других заинтересованных сторон. По мере того, как растет реакция со стороны футбольного сообщества, на ФИФА ложится особая ответственность за объединение футбольной индустрии, а не за ее раскол. Решения такой важности должны приниматься через обсуждение, а не через ультиматумы. FIFPro вместе со своими членами и региональными подразделениями продолжит внимательно следить за этим вопросом и рассчитывает на надлежащую информированность и вовлечение", - отмечается в заявлении.