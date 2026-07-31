Большинство британцев поддерживают бойкот ФИФА, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 70% британцев поддерживают бойкот ФИФА со стороны УЕФА на фоне скандала вокруг планов по частным инвестициям в соревнования.
- Среди британских футбольных болельщиков бойкот поддержали 87% опрошенных.
ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Более 70% британцев поддерживают бойкот Международной федерации футбола (ФИФА) Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне скандала вокруг планов по частным инвестициям в соревнования, следует из опроса компании YouGov.
Согласно результатам опроса, 57% британцев однозначно поддерживают бойкот. Еще 16% "скорее поддерживают" решение УЕФА.
Только 4% респондентов высказались против бойкота.
Среди британских футбольных болельщиков бойкот поддержали 87% опрошенных.
Опрос проводился 30-31 июля среди 2 005 взрослых британцев. Размер погрешности не уточняется.
Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Инфантино не должен быть президентом организации.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 миллиарда долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выступили против проекта ФИФА, но не поддержали бойкот.