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Большинство британцев поддерживают бойкот ФИФА, показал опрос - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
18:15 31.07.2026
Большинство британцев поддерживают бойкот ФИФА, показал опрос

YouGov: более 70% британцев поддерживают бойкот ФИФА на фоне скандала

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 70% британцев поддерживают бойкот ФИФА со стороны УЕФА на фоне скандала вокруг планов по частным инвестициям в соревнования.
  • Среди британских футбольных болельщиков бойкот поддержали 87% опрошенных.
ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Более 70% британцев поддерживают бойкот Международной федерации футбола (ФИФА) Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне скандала вокруг планов по частным инвестициям в соревнования, следует из опроса компании YouGov.
Ранее Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ФИФА Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с планом президента организации Джанни Инфантино разрешить частные инвестиции в соревнования. В пользу бойкота также высказались несколько британских министров.
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Согласно результатам опроса, 57% британцев однозначно поддерживают бойкот. Еще 16% "скорее поддерживают" решение УЕФА.
Только 4% респондентов высказались против бойкота.
Среди британских футбольных болельщиков бойкот поддержали 87% опрошенных.
Опрос проводился 30-31 июля среди 2 005 взрослых британцев. Размер погрешности не уточняется.
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