Большинство британцев поддерживают бойкот ФИФА, показал опрос

Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото

Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне

© AP Photo / Matt Dunham Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 70% британцев поддерживают бойкот ФИФА со стороны УЕФА на фоне скандала вокруг планов по частным инвестициям в соревнования.

Среди британских футбольных болельщиков бойкот поддержали 87% опрошенных.

ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Более 70% британцев поддерживают бойкот Международной федерации футбола (ФИФА) Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне скандала вокруг планов по частным инвестициям в соревнования, следует из опроса компании YouGov.

Ранее Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ФИФА Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с планом президента организации Джанни Инфантино разрешить частные инвестиции в соревнования. В пользу бойкота также высказались несколько британских министров.

Согласно результатам опроса, 57% британцев однозначно поддерживают бойкот. Еще 16% "скорее поддерживают" решение УЕФА.

Только 4% респондентов высказались против бойкота.

Среди британских футбольных болельщиков бойкот поддержали 87% опрошенных.

Опрос проводился 30-31 июля среди 2 005 взрослых британцев. Размер погрешности не уточняется.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Инфантино не должен быть президентом организации.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 миллиарда долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.