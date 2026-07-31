Бернем: Инфантино не тот человек, который должен быть президентом ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Джанни Инфантино не должен быть президентом ФИФА из-за планов по частным инвестициям в соревнования.
- ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 миллиарда долларов путем продажи частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.
- УЕФА поддержала бойкот ФИФА, а КОНКАКАФ и АФК выступили против проекта ФИФА, но не поддержали бойкот.
ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем на фоне скандала вокруг планов Международной федерации футбола (ФИФА) по частным инвестициям в соревнования заявил, что Джанни Инфантино не должен быть президентом организации.
"Сама мысль о том, что такая идея может быть выдвинута, показывает, что, на мой взгляд, Инфантино не тот человек, который должен возглавлять организацию", - заявил журналистам Бернем, слова которого приводит телеканал Sky News.
Он также назвал предложения о частных инвестициях "возмутительным".
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 миллиарда долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выступили против проекта ФИФА, но не поддержали бойкот.
В ФИФА ответили на критику коммерческого проекта
31 июля, 07:37