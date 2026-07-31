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Бернем: Инфантино не тот человек, который должен быть президентом ФИФА - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
17:25 31.07.2026
Бернем: Инфантино не тот человек, который должен быть президентом ФИФА

Бернем заявил, что Инфантино не должен быть президентом ФИФА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Джанни Инфантино не должен быть президентом ФИФА из-за планов по частным инвестициям в соревнования.
  • ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 миллиарда долларов путем продажи частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.
  • УЕФА поддержала бойкот ФИФА, а КОНКАКАФ и АФК выступили против проекта ФИФА, но не поддержали бойкот.
ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем на фоне скандала вокруг планов Международной федерации футбола (ФИФА) по частным инвестициям в соревнования заявил, что Джанни Инфантино не должен быть президентом организации.
Ранее Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ФИФА Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с планом Инфантино разрешить частные инвестиции в соревнования. В пользу бойкота также высказались несколько британских министров.
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"Сама мысль о том, что такая идея может быть выдвинута, показывает, что, на мой взгляд, Инфантино не тот человек, который должен возглавлять организацию", - заявил журналистам Бернем, слова которого приводит телеканал Sky News.
Он также назвал предложения о частных инвестициях "возмутительным".
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 миллиарда долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выступили против проекта ФИФА, но не поддержали бойкот.
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ФутболВ миреВеликобританияАнглияСШАДжанни ИнфантиноЭнди БернемДжаред КушнерМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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