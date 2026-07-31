Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда ФИФА примет решение о расширении ЧМ, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:24 31.07.2026 (обновлено: 16:36 31.07.2026)
Стало известно, когда ФИФА примет решение о расширении ЧМ, пишут СМИ

Sky News: ФИФА 14 августа примет решение о расширении ЧМ до 64 участников

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКубок чемпионата мира по футболу
Кубок чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Кубок чемпионата мира по футболу. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА планирует 14 августа принять решение о расширении чемпионатов мира до 64 участников.
  • Независимое агентство должно предоставить свое предложение о влиянии расширения чемпионата мира с 48 до 64 команд-участниц к 7 августа.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует 14 августа принять решение о расширении чемпионатов мира до 64 участников, сообщил журналист Sky News Роб Харрис в соцсети X.
Как следует из просочившихся в прессу документов ФИФА, организация планирует провести ускоренное принятие решение о расширении чемпионатов мира. В документе, разосланном для начала консультационного процесса, упоминается о том, что ФИФА наняло независимое агентство для определения того, повлияет ли и каким образом возможное расширение чемпионата мира с 48 до 64 команд-участниц, начиная с 2030 года, на турнирную концепцию и на футбольную экосистему в целом.
Вывеска ФИФА при входе в штаб-квартиру в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Старший советник президента ФИФА Кордейро покинул пост в знак протеста
31 июля, 13:36
Рассылка документа датирована 30 июля. Агентство должно предоставить свое предложение к 7 августа, а решение может быть принято уже 14 августа. Предоставление аналитической информации ожидается к 11 сентября.
Чемпионат мира 2026 года, проходивший с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, стал первым, в котором участвовали 48 команд. Ранее ФИФА столкнулось с угрозой бойкота мирового первенства из-за намерения привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выступили против проекта ФИФА, но не поддержали бойкот.
Дональд Трамп с Кубком мира в финале ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Трамп подставляет ФИФА, а Аргентина бесит фанатов: чем расстроил ЧМ-2026?
21 июля, 15:03
 
ФутболСпортСШАМексикаКанадаМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    2-й тайм
    Велес
    Ротор
    0
    1
  • Теннис
    1-й сет
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    1
    0
  • Теннис
    03.08 21:00
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
  • Теннис
    03.08 22:30
    J. Tjen
    Л. Самсонова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала