Стало известно, когда ФИФА примет решение о расширении ЧМ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФИФА планирует 14 августа принять решение о расширении чемпионатов мира до 64 участников.
- Независимое агентство должно предоставить свое предложение о влиянии расширения чемпионата мира с 48 до 64 команд-участниц к 7 августа.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует 14 августа принять решение о расширении чемпионатов мира до 64 участников, сообщил журналист Sky News Роб Харрис в соцсети X.
Как следует из просочившихся в прессу документов ФИФА, организация планирует провести ускоренное принятие решение о расширении чемпионатов мира. В документе, разосланном для начала консультационного процесса, упоминается о том, что ФИФА наняло независимое агентство для определения того, повлияет ли и каким образом возможное расширение чемпионата мира с 48 до 64 команд-участниц, начиная с 2030 года, на турнирную концепцию и на футбольную экосистему в целом.
Рассылка документа датирована 30 июля. Агентство должно предоставить свое предложение к 7 августа, а решение может быть принято уже 14 августа. Предоставление аналитической информации ожидается к 11 сентября.
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