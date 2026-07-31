ЕП может устроить слушания по поводу коммерческого проекта ФИФА

Проект письма, распространенный польским депутатом Богданом Здруевским, был направлен в комитет Европарламента по культуре и образованию для утверждения. В нем Инфантино обвиняется в ненадлежащем руководстве ФИФА и приглашается для дачи объяснений. Если письмо будет одобрено большинством членов комитета, приглашение Инфантино будет официально отправлено в сентябре.