ЕП может устроить слушания по поводу коммерческого проекта ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейский парламент может вызвать президента ФИФА Джанни Инфантино на слушания по поводу его плана разрешить частные инвестиции в соревнования.
- ФИФА намерена привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.
- УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА, в то время как КОНКАКАФ и АФК выступили против проекта ФИФА, но не поддержали бойкот.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Европейский парламент может вызвать президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на слушания по поводу его плана разрешить частные инвестиции в соревнования, сообщает Euronews.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выступили против проекта ФИФА, но не поддержали бойкот.
Проект письма, распространенный польским депутатом Богданом Здруевским, был направлен в комитет Европарламента по культуре и образованию для утверждения. В нем Инфантино обвиняется в ненадлежащем руководстве ФИФА и приглашается для дачи объяснений. Если письмо будет одобрено большинством членов комитета, приглашение Инфантино будет официально отправлено в сентябре.