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Старший советник президента ФИФА Кордейро покинул пост в знак протеста - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
13:36 31.07.2026
Старший советник президента ФИФА Кордейро покинул пост в знак протеста

Кордейро покинул пост советника Инфантино в знак протеста против проекта ФИФА

© AP Photo / Michael ProbstВывеска ФИФА при входе в штаб-квартиру в Цюрихе
Вывеска ФИФА при входе в штаб-квартиру в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Вывеска ФИФА при входе в штаб-квартиру в Цюрихе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро покинул свой пост в знак протеста против предлагаемого коммерческого проекта.
  • ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.
  • УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА, а КОНКАКАФ выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Старший советник президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Карлос Кордейро покинул свой пост в знак протеста против предлагаемого коммерческого проекта, сообщает журналист Роб Харрис в соцсети Х со ссылкой на заявление функционера.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот.
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"Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и пожизненный футбольный болельщик, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает возможность продажи доли чемпионата мира. Я не имел никакого отношения к этому предложению и категорически против него. Это невыгодная сделка для членов ассоциаций ФИФА, невыгодная сделка для футбола и невыгодная сделка для долгосрочного будущего игры. Оно должно быть отклонено. ФИФА уже имеет доступ к чрезвычайным финансовым ресурсам. Организация располагает резервами на миллиарды долларов и не имеет долгов", - говорится в заявлении Кордейро.
Согласно проекту FIFA Forward Enterprise, с 2027 года каждая из 211 национальных ассоциаций сможет получить до 40 миллионов долларов за четырехлетний цикл по программам FIFA Forward и FIFA Fast-Forward, а за 12 лет объем выплат может составить около 86 миллионов долларов.
"Если ассоциации считают, что для развития игры необходимы дополнительные инвестиции, у ФИФА уже есть финансовые возможности оказать такую поддержку за счет имеющихся ресурсов. Это предложение стало определяющим для будущего ФИФА. После тщательного рассмотрения я больше не могу продолжать исполнять обязанности старшего советника президента ФИФА. В связи с этим я немедленно подаю в отставку. Для меня было честью всей моей жизни служить в ФИФА более пяти лет и работать бок о бок с преданными своему делу, принципиальными людьми, которым глубоко небезразлична игра. Я надеюсь, что они тоже выскажутся, потому что решения такого масштаба должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из этого выгоду", - заключил функционер.
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