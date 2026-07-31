Краткий пересказ от РИА ИИ ФИФА объявила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов путем продажи частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.

УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА, а КОНКАКАФ выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот.

В заявлении ФИФА подчеркивает, что футбол никто не продает, и организация привержена открытым и демократическим консультациям с ассоциациями-членами.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте опубликовала заявление, в котором подчеркивает, что футбол никто не продает, а ошибочные сообщения в СМИ сорвали запланированный процесс консультаций по новой инициативе организации.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера , зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот.

"Мы уважаем отзывы и опасения, высказанные в обществе, и подтверждаем свою приверженность открытым и демократическим консультациям. Наш запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ. Мы продолжим этот процесс консультаций, чтобы гарантировать, что каждый его участник сможет выразить свое мнение, основываясь на фактах. Предложение о создании FIFA Forward Enterprise было выдвинуто исключительно для того, чтобы обеспечить всем ассоциациям - членам ФИФА возможность получить реальную долю в коммерческом использовании возможностей футбола в своих странах и чтобы это не происходило в ущерб духу или принципам управления ФИФА или самого футбола. Футбол никто не продает", - говорится в заявлении.

"ФИФА никогда не станет рассматривать подобный вариант. Каждый имеет право выразить свое несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не может претендовать на то, чтобы представлять все 211 международных ассоциаций по всему миру. Каждой ассоциации должно быть предоставлено право ознакомиться с предложением и высказать свое мнение относительно своего будущего. Это демократические принципы ФИФА", - отметили в организации.