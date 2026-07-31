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Фетисов назвал главу IIHF Тардифа марионеткой в руках Запада - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:27 31.07.2026
Фетисов назвал главу IIHF Тардифа марионеткой в руках Запада

Фетисов жестко высказался о Тардифе на фоне отстранения российских хоккеистов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что решение отстранить сборные России от участия в чемпионатах мира связано с влиянием западных государств на президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа.
  • Совет IIHF отклонил запрос Федерации хоккея России разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27.
  • Фетисов назвал Тардифа марионеткой и выразил мнение, что в IIHF присутствуют русофобы.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что решение отстранить сборные России от участия в чемпионатах мира вызвано нахождением президента Международной федерации хоккея (IIHF) канадца Люка Тардифа в роли марионетки в руках враждебно настроенных по отношению к стране западных государств.
В четверг совет IIHF отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27. В мае президент IIHF Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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"Кто такой Тардиф и какое вообще влияние он имеет в хоккейном мире? О ком мы вообще говорим? Это марионетка в руках тех, кто там сидит. Придет кто-то другой вместо Тардифа, и что поменяется? Там же (в IIHF – прим. ред.) сидят русофобы, которые дождались своего момента для издевательства над великой страной, над ее флагом и гимном", - сказал Фетисов, оценивая роль руководителя IIHF.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.
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ХоккейСпортРоссияЛюк ТардифВячеслав ФетисовМеждународная федерация хоккея (IIHF)Госдума РФФедерация хоккея России (ФХР)
 
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