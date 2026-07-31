Фетисов назвал главу IIHF Тардифа марионеткой в руках Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что решение отстранить сборные России от участия в чемпионатах мира связано с влиянием западных государств на президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа.
- Совет IIHF отклонил запрос Федерации хоккея России разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27.
- Фетисов назвал Тардифа марионеткой и выразил мнение, что в IIHF присутствуют русофобы.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что решение отстранить сборные России от участия в чемпионатах мира вызвано нахождением президента Международной федерации хоккея (IIHF) канадца Люка Тардифа в роли марионетки в руках враждебно настроенных по отношению к стране западных государств.
В четверг совет IIHF отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27. В мае президент IIHF Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
"Кто такой Тардиф и какое вообще влияние он имеет в хоккейном мире? О ком мы вообще говорим? Это марионетка в руках тех, кто там сидит. Придет кто-то другой вместо Тардифа, и что поменяется? Там же (в IIHF – прим. ред.) сидят русофобы, которые дождались своего момента для издевательства над великой страной, над ее флагом и гимном", - сказал Фетисов, оценивая роль руководителя IIHF.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.
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