Фетисов назвал главу IIHF Тардифа марионеткой в руках Запада

"Кто такой Тардиф и какое вообще влияние он имеет в хоккейном мире? О ком мы вообще говорим? Это марионетка в руках тех, кто там сидит. Придет кто-то другой вместо Тардифа, и что поменяется? Там же (в IIHF – прим. ред.) сидят русофобы, которые дождались своего момента для издевательства над великой страной, над ее флагом и гимном", - сказал Фетисов, оценивая роль руководителя IIHF.