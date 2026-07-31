"Грядет бунт". Европу вынудили ослабить санкции против России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Евросоюзе — очередной внутренний конфликт. Там пересматривают принципы голосования… из-за России. Точнее, из-за Греции, потребовавшей смягчения очередного пакета санкций и в итоге добившейся своего. О причинах разлада — в материале РИА Новости.
Сложный пакет
Греция на несколько недель задержала утверждение последнего на данный момент (формально 21-го) пакета антироссийских санкций и все же настояла на том, чтобы для судоходной компании Dynagas сделали исключение. Согласно источникам издания Financial Times, этот спор побудил официальных лиц в Брюсселе пересмотреть некоторые правила.
© AP Photo / Virginia MayoСотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Суда Dynagas смогут продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в страны за пределами ЕС. Газета назвала эту уступку первым ослаблением системы коллективных санкций.
В Брюсселе сочли этот прецедент опасным и теперь рассматривают возможность введения запретов вне пакета, по отдельности, или разделения их на более мелкие "тематические группы". Это нивелирует право вето участников ЕС.
В Греции объясняют: запрет на транспортировку СПГ нанес бы больше вреда компании Dynagas, чем российской экономике, и укрепил бы позиции конкурентов из Китая и других государств вне ЕС.
© AP Photo / Petros Giannakouris,Фондовая биржа в Афинах, Греция
© AP Photo / Petros Giannakouris,
Фондовая биржа в Афинах, Греция
Назревшие реформы
Ранее в условный "пророссийский" лагерь включали страны, лишенные выхода к морю (Венгрия, Словакия), отныне ситуация изменилась. Афины прямо выступают против диктата Брюсселя, мешающего зарабатывать на международной торговле.
А деньги грекам нужны, последствия кризиса 2010-х они до сих пор не преодолели. И терять источники дохода из-за политической солидарности не намерены.
© AP Photo / Petros KaradjiasДемонстранты жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в Афинах
© AP Photo / Petros Karadjias
Демонстранты жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в Афинах
Что касается пересмотра правил ЕС, то это давняя тема. И Брюссель умеет продавливать решения без консенсуса. Например, бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана просто под несущественными предлогами (вроде "выпить кофе") выводили из зала заседаний во время голосования.
Однако греческий прецедент — действительно очень тревожный звонок.
Что дальше?
Это только начало, считает политолог Владимир Оленченко.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрохожий у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у здания Европейской комиссии в Брюсселе
"Ресурс санкций себя исчерпал. Сейчас эта манера поведения привносит лишь искажения. Это политическая игра, не имеющая отношения к подлинным интересам участников ЕС. Поэтому все чаще звучат призывы приблизиться к реальности. И поднимают вопрос о том, чтобы еще раз пересмотреть правила голосования", — отметил он в беседе с РИА Новости.
И подчеркнул: расценивать фронду внутри ЕС как нечто "пророссийское" не следует.
"Просто становится больше тех, кто хочет вернуться к здравому смыслу, — пояснил эксперт. — Ведь то, что генерирует Еврокомиссия во главе с проукраинской Урсулой фон дер Ляйен, граничит с безумием. Экономического смысла в санкциях нет, политического — только желание продемонстрировать видимость изоляции России. Но тут приходится наносить ущерб национальным интересам отдельных стран ЕС. И если ранее пострадавшие помалкивали, сейчас терпение лопнуло, и они все чаще называют вещи своими именами".
© AP Photo / Marius BurgelmanПолицейские во время акции протеста фермеров во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Marius Burgelman
Полицейские во время акции протеста фермеров во время саммита ЕС в Брюсселе
Директор Центра европейской информации Николай Топорнин полагает, что реформы в ЕС маловероятны.
"Для этого как минимум необходимо вносить изменения в статьи Лиссабонского договора, а это сложная и длительная процедура. И тоже требуется консенсус. Поэтому прямого изменения механизма голосования я не предвижу. Другое дело, что они могут пойти иным путем. В свое время Эммануэль Макрон продвигал идею коалиции, в рамках которой санкциям не нужно всеобщее одобрение. И да, по законодательству ЕС такое допустимо. Но, опять же, пострадает "эффективность" санкций, если, предположим, двадцать стран их поддержат, a семь откажутся", — указывает собеседник РИА Новости.
Ничего нового в Брюсселе, скорее всего, и в этот раз не придумают. А то, что недовольных политикой Еврокомиссии станет еще больше, — это наверняка.