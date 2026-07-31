"Грядет бунт". Европу вынудили ослабить санкции против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Евросоюзе — очередной внутренний конфликт. Там пересматривают принципы голосования… из-за России. Точнее, из-за Греции, потребовавшей смягчения очередного пакета санкций и в итоге добившейся своего. О причинах разлада — в материале РИА Новости.

Сложный пакет

Греция на несколько недель задержала утверждение последнего на данный момент (формально 21-го) пакета антироссийских санкций и все же настояла на том, чтобы для судоходной компании Dynagas сделали исключение. Согласно источникам издания Financial Times, этот спор побудил официальных лиц в Брюсселе пересмотреть некоторые правила.

© AP Photo / Virginia Mayo Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе

Суда Dynagas смогут продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в страны за пределами ЕС. Газета назвала эту уступку первым ослаблением системы коллективных санкций.

В Брюсселе сочли этот прецедент опасным и теперь рассматривают возможность введения запретов вне пакета, по отдельности, или разделения их на более мелкие "тематические группы". Это нивелирует право вето участников ЕС.

В Греции объясняют: запрет на транспортировку СПГ нанес бы больше вреда компании Dynagas, чем российской экономике, и укрепил бы позиции конкурентов из Китая и других государств вне ЕС.

© AP Photo / Petros Giannakouris, Фондовая биржа в Афинах, Греция © AP Photo / Petros Giannakouris, Фондовая биржа в Афинах, Греция

Назревшие реформы

Ранее в условный "пророссийский" лагерь включали страны, лишенные выхода к морю (Венгрия, Словакия), отныне ситуация изменилась. Афины прямо выступают против диктата Брюсселя, мешающего зарабатывать на международной торговле.

А деньги грекам нужны, последствия кризиса 2010-х они до сих пор не преодолели. И терять источники дохода из-за политической солидарности не намерены.

© AP Photo / Petros Karadjias Демонстранты жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в Афинах © AP Photo / Petros Karadjias Демонстранты жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в Афинах

Что касается пересмотра правил ЕС, то это давняя тема. И Брюссель умеет продавливать решения без консенсуса. Например, бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана просто под несущественными предлогами (вроде "выпить кофе") выводили из зала заседаний во время голосования.

Однако греческий прецедент — действительно очень тревожный звонок.

Что дальше?

Это только начало, считает политолог Владимир Оленченко.

"Ресурс санкций себя исчерпал. Сейчас эта манера поведения привносит лишь искажения. Это политическая игра, не имеющая отношения к подлинным интересам участников ЕС. Поэтому все чаще звучат призывы приблизиться к реальности. И поднимают вопрос о том, чтобы еще раз пересмотреть правила голосования", — отметил он в беседе с РИА Новости.

И подчеркнул: расценивать фронду внутри ЕС как нечто "пророссийское" не следует.

"Просто становится больше тех, кто хочет вернуться к здравому смыслу, — пояснил эксперт. — Ведь то, что генерирует Еврокомиссия во главе с проукраинской Урсулой фон дер Ляйен, граничит с безумием. Экономического смысла в санкциях нет, политического — только желание продемонстрировать видимость изоляции России. Но тут приходится наносить ущерб национальным интересам отдельных стран ЕС. И если ранее пострадавшие помалкивали, сейчас терпение лопнуло, и они все чаще называют вещи своими именами".

© AP Photo / Marius Burgelman Полицейские во время акции протеста фермеров во время саммита ЕС в Брюсселе © AP Photo / Marius Burgelman Полицейские во время акции протеста фермеров во время саммита ЕС в Брюсселе

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин полагает, что реформы в ЕС маловероятны.

"Для этого как минимум необходимо вносить изменения в статьи Лиссабонского договора, а это сложная и длительная процедура. И тоже требуется консенсус. Поэтому прямого изменения механизма голосования я не предвижу. Другое дело, что они могут пойти иным путем. В свое время Эммануэль Макрон продвигал идею коалиции, в рамках которой санкциям не нужно всеобщее одобрение. И да, по законодательству ЕС такое допустимо. Но, опять же, пострадает "эффективность" санкций, если, предположим, двадцать стран их поддержат, a семь откажутся", — указывает собеседник РИА Новости.