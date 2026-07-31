Рейтинг@Mail.ru
Италия приостановила действие шенгена с Испанией, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 31.07.2026 (обновлено: 23:29 31.07.2026)
Италия приостановила действие шенгена с Испанией, пишут СМИ

Stampa: Италия приостановила режим шенгена с Испанией из-за наплыва мигрантов

© REUTERS / Jon NazcaВоеннослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
Военнослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Военнослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в Сеуте.
  • МВД распорядилось закрыть морские и воздушные границы.
РИМ, 31 июл — РИА Новости. Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в анклаве Сеута, пишет газета Stampa со ссылкой на данные МВД.
"Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией", — пишет издание.
Накануне с таким предложением выступила премьер Италии Джорджа Мелони. Поддержать его призвала глава финского МВД Мари Рантанен. Аналогичное мнение озвучил и чешский премьер Андрей Бабиш.
Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние, а все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.
© AP Photo / Antonio Sempere

Испанские военные на границе с Марокко

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута

Испанские военные на границе с Марокко

© AP Photo / Antonio Sempere
1 из 7
© REUTERS / Fabian Bimmer

Бронетехника на испанской границе в Сеуте

Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Бронетехника на испанской границе в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
2 из 7
© REUTERS / Jon Nazca

Испанские военные на границе с Марокко

Мигранты из Марокко в испанской Сеуте

Испанские военные на границе с Марокко

© REUTERS / Jon Nazca
3 из 7
© REUTERS / Fabian Bimmer

Испанские военные на границе с Марокко

Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте

Испанские военные на границе с Марокко

© REUTERS / Fabian Bimmer
4 из 7
© REUTERS / Fabian Bimmer

Мигранты у испанской границы в Сеуте

Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте

Мигранты у испанской границы в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
5 из 7
© REUTERS / Fabian Bimmer

Военная техника на испанской границе в Сеуте

Колонна военной техники в испанской Сеуте

Военная техника на испанской границе в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
6 из 7
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко

Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко

© AP Photo / Antonio Sempere
7 из 7

Испанские военные на границе с Марокко

© AP Photo / Antonio Sempere
1 из 7

Бронетехника на испанской границе в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
2 из 7

Испанские военные на границе с Марокко

© REUTERS / Jon Nazca
3 из 7

Испанские военные на границе с Марокко

© REUTERS / Fabian Bimmer
4 из 7

Мигранты у испанской границы в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
5 из 7

Военная техника на испанской границе в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
6 из 7

Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко

© AP Photo / Antonio Sempere
7 из 7
Как передают СМИ со ссылкой на МВД Испании, более 48,3 тысячи марокканцев уже вернулись на родину. При этом сообщается, что по меньшей мере 57 человек погибли при попытке попасть в Сеуту.
Глава правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией
Вчера, 19:30
 
В миреНаплыв мигрантов в ИспанииИталияИспанияСеутаМароккоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала