Италия приостановила действие шенгена с Испанией, пишут СМИ

- Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в Сеуте.
- МВД распорядилось закрыть морские и воздушные границы.
Испанские военные на границе с Марокко
Испанские военные на границе с Марокко
Бронетехника на испанской границе в Сеуте
Бронетехника на испанской границе в Сеуте
Испанские военные на границе с Марокко
Испанские военные на границе с Марокко
Испанские военные на границе с Марокко
Испанские военные на границе с Марокко
Мигранты у испанской границы в Сеуте
Мигранты у испанской границы в Сеуте
Военная техника на испанской границе в Сеуте
Военная техника на испанской границе в Сеуте
Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко
Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко
Испанские военные на границе с Марокко
Бронетехника на испанской границе в Сеуте
Испанские военные на границе с Марокко
Испанские военные на границе с Марокко
Мигранты у испанской границы в Сеуте
Военная техника на испанской границе в Сеуте
Мигранты возвращаются из Сеуты в Марокко