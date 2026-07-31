Италия приостановила действие шенгена с Испанией, пишут СМИ

Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние, а все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.