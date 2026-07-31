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Еврокомиссия связала наплыв мигрантов в Сеуту с преступными группировками - РИА Новости, 31.07.2026
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14:31 31.07.2026
Еврокомиссия связала наплыв мигрантов в Сеуту с преступными группировками

ЕК связала наплыв мигрантов в испанскую Сеуту с преступными группировками

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала миграционный кризис в испанском анклаве Сеута с преступными группировками, занимающимися ввозом нелегалов.
  • Она призвала к оперативному выдворению мигрантов, незаконно оказавшихся на территории Евросоюза.
БРЮССЕЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала миграционный кризис в испанском анклаве Сеута с преступными группировками, занимающимися ввозом нелегалов.
"Ситуация, которая видна на кадрах из Сеуты, недопустима. Мы не можем позволить прибывать в наш союз кому-либо, кто не соблюдает наши правила. Опасные пересечения границы должны быть немедленно прекращены. Сети перевозчиков нелегальных мигрантов должны быть ликвидированы. А возвращение мигрантов должно происходить оперативно, как того требуют наши правила", - написала она в соцсети X.
Кроме того, фон дер Ляйен призвала к оперативному выдворению мигрантов, незаконно оказавшихся на территории Евросоюза.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Радиостанция Cadena SER сообщила со ссылкой на власти, что за сутки в автономный город проникли около 49 тысяч мигрантов. По информации агентства EFE, число погибших при попытке пересечь границу мигрантов достигло 24. В город были направлены дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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