Еврокомиссия связала наплыв мигрантов в Сеуту с преступными группировками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала миграционный кризис в испанском анклаве Сеута с преступными группировками, занимающимися ввозом нелегалов.
- Она призвала к оперативному выдворению мигрантов, незаконно оказавшихся на территории Евросоюза.
БРЮССЕЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала миграционный кризис в испанском анклаве Сеута с преступными группировками, занимающимися ввозом нелегалов.
"Ситуация, которая видна на кадрах из Сеуты, недопустима. Мы не можем позволить прибывать в наш союз кому-либо, кто не соблюдает наши правила. Опасные пересечения границы должны быть немедленно прекращены. Сети перевозчиков нелегальных мигрантов должны быть ликвидированы. А возвращение мигрантов должно происходить оперативно, как того требуют наши правила", - написала она в соцсети X.
Кроме того, фон дер Ляйен призвала к оперативному выдворению мигрантов, незаконно оказавшихся на территории Евросоюза.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Радиостанция Cadena SER сообщила со ссылкой на власти, что за сутки в автономный город проникли около 49 тысяч мигрантов. По информации агентства EFE, число погибших при попытке пересечь границу мигрантов достигло 24. В город были направлены дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.