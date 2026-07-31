Еврокомиссия связала наплыв мигрантов в Сеуту с преступными группировками

В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Радиостанция Cadena SER сообщила со ссылкой на власти, что за сутки в автономный город проникли около 49 тысяч мигрантов. По информации агентства EFE, число погибших при попытке пересечь границу мигрантов достигло 24. В город были направлены дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.