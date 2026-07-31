Эксперт раскрыл секрет сдачи ЕГЭ на сто баллов

Краткий пересказ от РИА ИИ Для получения высокого балла на ЕГЭ необходима системная подготовка, включающая определение уровня знаний и работу над слабыми местами.

Важно регулярно повторять материал и не тратить время на уже освоенные темы, сосредотачиваясь на пробелах в знаниях.

Системная подготовка на протяжении нескольких месяцев эффективнее, чем многочасовые занятия перед экзаменом.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Высокий балл на ЕГЭ можно получить только благодаря системной подготовке: необходимо определить свой уровень знаний, а затем сосредоточиться на слабых местах и регулярно повторять материал, сообщил РИА Новости академический директор онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Умскул" Алексей Конобеев.

"Можно написать диагностическую работу или выполнить задания из открытого банка Федерального института педагогических измерений: система позволяет сразу увидеть, какие ответы правильные, а какие - нет, и понять, какие темы уже хорошо освоены, а над какими еще предстоит поработать. Такой подход позволит сосредоточиться на пробелах в знаниях и не тратить время на материал, который уже хорошо освоен", - поделился Конобеев.

Распространенная ошибка - уделять всем предметам одинаковое количество времени. Приоритетная работа над более слабыми предметами позволяет быстрее повысить общий результат. Регулярное повторение не менее важно, чем изучение новых тем: если после прохождения материала больше к нему не возвращаться, значительная часть информации постепенно забывается, добавляет эксперт.

Конобеев также советует регулярно разбирать реальные задания прошлых лет и анализировать типичные ошибки. Например, в этом могут помочь аналитические отчеты ФИПИ , которые ежегодно публикуются после экзаменационной кампании. "В них эксперты подробно разбирают самые распространенные ошибки выпускников по каждому предмету и объясняют, за что чаще всего снимают баллы", - рекомендует он.

Многие выпускники стараются компенсировать нехватку времени многочасовыми занятиями перед самим экзаменом, однако такой подход редко приносит желаемый результат. Намного эффективнее заниматься регулярно, соблюдать режим сна и оставлять время на отдых, например, прогулки с друзьями или спорт, советует эксперт.