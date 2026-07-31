МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.

Он отметил, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от четырех до пяти лет, поэтому выпускникам девятых классов переживать не стоит. По словам Музаева, максимум, что их ждет - это участие в апробации моделей проведения устного экзамена для получения обратной связи.