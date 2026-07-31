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Колесников рассказал о работе с Едешко в фильме "Движение вверх" - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Баскетбол
 
11:31 31.07.2026

Колесников рассказал о работе с Едешко в фильме "Движение вверх"

© РИА Новости / Алексей ФилипповОлимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иван Едешко принимал участие в работе над фильмом «Движение вверх» как свидетель и участник события — броска, который принес победу сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде.
  • Иван Едешко умер от инфаркта в возрасте 81 года.
  • Актер Иван Колесников, сыгравший Александра Белова в фильме «Движение вверх», вспоминает Едешко как веселого, жизнерадостного и ироничного человека.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Актер Иван Колесников, исполнивший роль Александра Белова в фильме "Движение вверх" (2017 года), рассказал РИА Новости, что чемпион Иван Едешко принимал участие в работе над кинолентой как свидетель и участник великого события - броска, который принес победу сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде, давал советы на съемочной площадке и рассказывал байки.
Едешко умер в четверг от инфаркта в возрасте 81 года.
Иван Едешко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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"Он принимал непосредственное участие как свидетель того самого великого события, давал нам советы. И запомнил я его очень веселым, жизнерадостным, большим, очень приятным, улыбающимся человеком", - сказал Колесников, вспоминая Едешко.
Колесников добавил, что Едешко обладал исключительной иронией.
"Он всегда рассказывал какие-то байки. Как-то очень приятно вспоминал все время обо всем - не только об этом событии, но и вообще - много всяких баек рассказывал, мы смеялись, и задуматься было над чем", - добавил он.
Едешко выполнил передачу на победный бросок Александра Белова на последних секундах финального матча олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене против сборной США (51:50). Также Едешко со сборной СССР стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В составе ЦСКА он восемь раз становился чемпионом СССР и завоевал Кубок европейских чемпионов.
Иван Едешко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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