Колесников рассказал о работе с Едешко в фильме "Движение вверх"

Краткий пересказ от РИА ИИ Иван Едешко принимал участие в работе над фильмом «Движение вверх» как свидетель и участник события — броска, который принес победу сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде.

Иван Едешко умер от инфаркта в возрасте 81 года.

Актер Иван Колесников, сыгравший Александра Белова в фильме «Движение вверх», вспоминает Едешко как веселого, жизнерадостного и ироничного человека.

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Актер Иван Колесников, исполнивший роль Александра Белова в фильме "Движение вверх" (2017 года), рассказал РИА Новости, что чемпион Иван Едешко принимал участие в работе над кинолентой как свидетель и участник великого события - броска, который принес победу сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде, давал советы на съемочной площадке и рассказывал байки.

Едешко умер в четверг от инфаркта в возрасте 81 года.

"Он принимал непосредственное участие как свидетель того самого великого события, давал нам советы. И запомнил я его очень веселым, жизнерадостным, большим, очень приятным, улыбающимся человеком", - сказал Колесников, вспоминая Едешко.

Колесников добавил, что Едешко обладал исключительной иронией.

"Он всегда рассказывал какие-то байки. Как-то очень приятно вспоминал все время обо всем - не только об этом событии, но и вообще - много всяких баек рассказывал, мы смеялись, и задуматься было над чем", - добавил он.