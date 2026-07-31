Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Едешко

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по баскетболу Ивана Едешко.

Лукашенко отметил вклад Едешко в развитие и популяризацию баскетбола, а также его мастерство и волю к победе.

Иван Едешко скончался в возрасте 81 года от инфаркта.

МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по баскетболу Ивана Едешко, отметив его вклад в развитие и популяризацию баскетбола.

"Ушел из жизни выдающийся спортсмен, игрок из плеяды великих советских чемпионов, чье имя навсегда вписано в историю мирового баскетбола. Его золотой пас, принесший победу советской сборной на Олимпиаде 1972 года, стал примером высочайшего мастерства и воли к победе, вдохновил не одно поколение болельщиков и молодых спортсменов", - сказал Лукашенко , слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

Он подчеркнул, что в Белоруссии Едешко знали как талантливого тренера и мудрого наставника, внесшего значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи.

"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - добавил президент Белоруссии.

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Едешко скончался в возрасте 81 года, сообщили ранее на сайте баскетбольного клуба ЦСКА. Как сообщил РИА Новости источник, причиной смерти Едешко стал инфаркт.

Иван Едешко родился 25 марта 1945 года в Гродненской области Белорусской ССР.