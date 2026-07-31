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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Едешко - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Баскетбол
 
09:00 31.07.2026
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Едешко

Лукашенко отметил вклад Едешко в развитие баскетбола

© РИА Новости / Алексей ФилипповОлимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по баскетболу Ивана Едешко.
  • Лукашенко отметил вклад Едешко в развитие и популяризацию баскетбола, а также его мастерство и волю к победе.
  • Иван Едешко скончался в возрасте 81 года от инфаркта.
МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по баскетболу Ивана Едешко, отметив его вклад в развитие и популяризацию баскетбола.
"Ушел из жизни выдающийся спортсмен, игрок из плеяды великих советских чемпионов, чье имя навсегда вписано в историю мирового баскетбола. Его золотой пас, принесший победу советской сборной на Олимпиаде 1972 года, стал примером высочайшего мастерства и воли к победе, вдохновил не одно поколение болельщиков и молодых спортсменов", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Он подчеркнул, что в Белоруссии Едешко знали как талантливого тренера и мудрого наставника, внесшего значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи.
"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - добавил президент Белоруссии.
Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Едешко скончался в возрасте 81 года, сообщили ранее на сайте баскетбольного клуба ЦСКА. Как сообщил РИА Новости источник, причиной смерти Едешко стал инфаркт.
Иван Едешко родился 25 марта 1945 года в Гродненской области Белорусской ССР.
На последних секундах финального матча олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене против сборной США (51:50) он выполнил передачу на победный бросок Александра Белова. Со сборной СССР он также стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В составе ЦСКА он восемь раз становился чемпионом СССР и завоевал Кубок европейских чемпионов.
 
БаскетболСпортИван ЕдешкоАлександр ЛукашенкоЦСКА
 
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