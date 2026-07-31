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Адвокат Дурова* ответил на вопрос о расследовании дела во Франции - РИА Новости, 31.07.2026
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13:06 31.07.2026 (обновлено: 13:11 31.07.2026)
Адвокат Дурова* ответил на вопрос о расследовании дела во Франции

Адвокат Дурова заявил, что ему нечего сказать о расследовании дела во Франции

© REUTERS / ddp/Geisler/Dave BedrosianПавел Дуров*
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / ddp/Geisler/Dave Bedrosian
Павел Дуров*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Павла Дурова* Давид-Оливье Камински заявил, что ему нечего сказать о ходе расследования уголовного дела во Франции.
  • ФСБ сообщила, что Дурову* предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, и он объявлен в международный розыск.
  • Павел Дуров* был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года, но в ноябре 2025 года добился снятия мер судебного контроля и вернулся в Дубай.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Французский адвокат основателя Telegram Павла Дурова* Давид-Оливье Камински заявил РИА Новости, что ему нечего сказать о ходе продолжающегося расследования в рамках уголовного дела в отношении его подзащитного, начатом во Франции в 2024 году.
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"Мне нечего заявить по этому делу", - сказал Камински на вопрос агентства о ходе расследования против Дурова* во Франции.
Прокурор Парижа Лор Бекко в конце мая заявила, что расследование властей Франции против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* продолжается.
ФСБ на этой неделе сообщила, что Дурову* в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск. В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram в перечень террористов и экстремистов.
Дело против Дурова* также было заведено во Франции. Он был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Дурова* во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, по обвинению ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В ноябре 2025 года Дуров* добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции, он вернулся в Дубай.
* Включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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