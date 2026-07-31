Адвокат Дурова* ответил на вопрос о расследовании дела во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Адвокат Павла Дурова* Давид-Оливье Камински заявил, что ему нечего сказать о ходе расследования уголовного дела во Франции.

ФСБ сообщила, что Дурову* предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, и он объявлен в международный розыск.

Павел Дуров* был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года, но в ноябре 2025 года добился снятия мер судебного контроля и вернулся в Дубай.

ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Французский адвокат основателя Telegram Павла Дурова* Давид-Оливье Камински заявил РИА Новости, что ему нечего сказать о ходе продолжающегося расследования в рамках уголовного дела в отношении его подзащитного, начатом во Франции в 2024 году.

« "Мне нечего заявить по этому делу", - сказал Камински на вопрос агентства о ходе расследования против Дурова* во Франции.

Прокурор Парижа Лор Бекко в конце мая заявила, что расследование властей Франции против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* продолжается.

ФСБ на этой неделе сообщила, что Дурову* в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск. В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram в перечень террористов и экстремистов.

Дело против Дурова* также было заведено во Франции. Он был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Дурова* во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, по обвинению ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В ноябре 2025 года Дуров* добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции, он вернулся в Дубай.