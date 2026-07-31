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СМИ: военные Южной Кореи приняли дрон США за вражеский - РИА Новости, 31.07.2026
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06:30 31.07.2026
СМИ: военные Южной Кореи приняли дрон США за вражеский

Ренхап: военные Южной Кореи приняли дрон США за вражеский

© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские военные
Южнокорейские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южнокорейские военные приняли американский беспилотник за вражеский аппарат и подготовились его сбить.
  • Жители уезда Чхольвон получили сообщения с призывом эвакуироваться после обнаружения неопознанного беспилотника.
  • Позднее выяснилось, что беспилотник принадлежал Корпусу морской пехоты США и выполнял задачу в рамках совместных учений.
СЕУЛ, 31 июл - РИА Новости. Южнокорейские военные из-за проблем в координации союзников приняли американский беспилотник, выполнявший задачу вблизи межкорейской границы, за вражеский аппарат, подготовились сбить его и призвали местных жителей эвакуироваться, сообщает агентство Ренхап.
По данным агентства, в четверг армейский 1-й корпус, отвечающий за оборону приграничной зоны, после обнаружения беспилотника объявил тревогу по системе противовоздушной обороны Durumi, предназначенной для случаев вторжения вражеских дронов. Военные задействовали радиолокационные средства и тепловизоры для идентификации цели, а также подготовили средства ПВО для ее уничтожения.
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Жители уезда Чхольвон, расположенного у границы с КНДР примерно в 70 километрах к северу от Сеула, получили текстовые сообщения с призывом эвакуироваться после обнаружения неопознанного беспилотного летательного аппарата. Примерно через час военные установили, что это был американский дрон, участвовавший в совместных учениях двух стран.
"После дополнительной проверки было установлено, что беспилотный аппарат является военным дроном США, участвовавшим в учениях", - заявил представитель Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.
Позднее комитет сообщил, что беспилотник принадлежал Корпусу морской пехоты США и выполнял задачу в рамках совместных учений с южнокорейской морской пехотой вблизи межкорейской границы.
"Путаница вокруг американского разведывательного беспилотника, летевшего вблизи межкорейской границы, вызвала вопросы о возможных проблемах в коммуникации между союзниками после того, как южнокорейские военные приняли дрон за вражескую угрозу и едва не подготовились его сбить", - пишет агентство.
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Как сообщает Ренхап, американские военные заранее уведомили южнокорейскую сторону о планируемом использовании беспилотника, однако, по данным южнокорейских военных, официальное разрешение на его полет выдано не было.
Инспекционное управление ОКНШ начало проверку обстоятельств произошедшего.
"Мы установим, были ли надлежащим образом соблюдены соответствующие процедуры, в особенности в части коммуникации и координации между подразделением на месте и органом, ответственным за окончательное одобрение", - заявил представитель комитета.
Газета "Чосон Ильбо", на которую ссылается Ренхап, со ссылкой на неназванные военные источники утверждает, что американская сторона направила официальный документ с уведомлением о полете беспилотника, однако он не был передан по цепочке командования и не доведен до соответствующих подразделений.
Американские военные также заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего и продолжают координировать действия с Корпусом морской пехоты Южной Кореи и местными властями.
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