Синхронистки Дорошко и Минаева завоевали серебро чемпионата Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, набрав 302,9950 балла.

Победу одержали двукратные чемпионки мира и действующие чемпионки Европы сестры Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри (311,4308 балла), которые с этого турнира представляют Грецию.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Россиянки получили за свое выступление 302,9950 балла. Победу одержали двукратные чемпионки мира и действующие чемпионки Европы сестры Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри (311,4308 балла), которые с этого турнира представляют Грецию, а ранее выступали за Австрию. Бронзу завоевали британки Кейт Шортман и Изабель Торп (297,9108).

Российские синхронистки не смогли выиграть техническую программу впервые с тех пор, как на чемпионате Европы 2016 года за техническую и произвольную программу начали давать отдельные комплекты медалей.

1 августа пройдет финал в произвольной программе дуэтов.