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Синхронистки Дорошко и Минаева завоевали серебро чемпионата Европы - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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20:41 31.07.2026 (обновлено: 20:43 31.07.2026)
Синхронистки Дорошко и Минаева завоевали серебро чемпионата Европы

Синхронистки Дорошко и Минаева завоевали серебро ЧЕ в технической программе

© Фото : Соцсети Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева
Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Соцсети Федерации водных видов спорта России (ФВВСР)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, набрав 302,9950 балла.
  • Победу одержали двукратные чемпионки мира и действующие чемпионки Европы сестры Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри (311,4308 балла), которые с этого турнира представляют Грецию.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Россиянки получили за свое выступление 302,9950 балла. Победу одержали двукратные чемпионки мира и действующие чемпионки Европы сестры Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри (311,4308 балла), которые с этого турнира представляют Грецию, а ранее выступали за Австрию. Бронзу завоевали британки Кейт Шортман и Изабель Торп (297,9108).
Российские синхронистки не смогли выиграть техническую программу впервые с тех пор, как на чемпионате Европы 2016 года за техническую и произвольную программу начали давать отдельные комплекты медалей.
1 августа пройдет финал в произвольной программе дуэтов.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.
Синхронные прыжки в воду. Чемпионат Европы. Женщины. Вышка 10 м - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Российские прыгуны в воду взяли серебро ЧЕ в командных соревнованиях
31 июля, 16:38
 
СпортМайя Дорошко
 
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