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Смелов перешел в махачкалинское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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11:53 31.07.2026 (обновлено: 12:15 31.07.2026)
Смелов перешел в махачкалинское "Динамо"

Махачкалинское "Динамо" объявило о переходе Егора Смелова

© Фото : ФК "Динамо-Москва"Егор Смелов
Егор Смелов - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : ФК "Динамо-Москва"
Егор Смелов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Егор Смелов перешел из московского в махачкалинское "Динамо".
  • Он подписал четырехлетний контракт с махачкалинским клубом.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полузащитник Егор Смелов перешел из московского в махачкалинское "Динамо", сообщается в Telegram-каналах команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
Клубы договорились о полноценном трансфере 21-летнего полузащитника. Он подписал четырехлетний контракт с махачкалинским клубом.
Смелов - воспитанник санкт-петербургской спортивной школы олимпийского резерва "Зенит", взрослую карьеру начинал в московском "Динамо", где с 2024 года провел десять официальных игр. С 15 лет привлекался в сборные России разных возрастов, в том числе в молодежную. Прошлый сезон провел на правах аренды в "Нижнем Новгороде".
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