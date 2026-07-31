Смелов перешел в махачкалинское "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Егор Смелов перешел из московского в махачкалинское "Динамо".
- Он подписал четырехлетний контракт с махачкалинским клубом.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полузащитник Егор Смелов перешел из московского в махачкалинское "Динамо", сообщается в Telegram-каналах команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
Клубы договорились о полноценном трансфере 21-летнего полузащитника. Он подписал четырехлетний контракт с махачкалинским клубом.
Смелов - воспитанник санкт-петербургской спортивной школы олимпийского резерва "Зенит", взрослую карьеру начинал в московском "Динамо", где с 2024 года провел десять официальных игр. С 15 лет привлекался в сборные России разных возрастов, в том числе в молодежную. Прошлый сезон провел на правах аренды в "Нижнем Новгороде".