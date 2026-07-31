Тренер "Родины" заявил, что его команда не может играть как сборная Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер московского футбольного клуба «Родина» Хуан Диас отметил, что команде требуется время для адаптации к Российской премьер-лиге (РПЛ).

В пятницу «Родина» проиграла «Ростову» со счетом 2:4 в матче второго тура РПЛ.

ХИМКИ (Московская область), 31 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Родина" Хуан Диас отметил, что команде требуется время для адаптации к Российской премьер-лиге (РПЛ).

В пятницу "Родина" в подмосковных Химках проиграла "Ростову" со счетом 2:4 в матче второго тура. В первом туре дебютант РПЛ уступил столичному "Спартаку" (0:3).

"Все видели, что произошло на поле. Мы хорошо вошли в игру, но после этого нам не хватило сил, чтобы поддерживать уровень. По поводу усиления мы говорили после матча со "Спартаком". Я тренер этой команды, я буду тренировать ее до конца. Для меня это лучшие футболисты", - сказал Диас журналистам.

"Все-таки мы не можем играть как сборная Испании, у нас нет таких игроков. У нас есть свой стиль, игроки, которые вышли в РПЛ. Нам нужно адаптироваться к премьер-лиге. Мы на этом пути", - добавил специалист.