Тренер "Родины" заявил, что его команда не может играть как сборная Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московского футбольного клуба «Родина» Хуан Диас отметил, что команде требуется время для адаптации к Российской премьер-лиге (РПЛ).
- В пятницу «Родина» проиграла «Ростову» со счетом 2:4 в матче второго тура РПЛ.
ХИМКИ (Московская область), 31 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Родина" Хуан Диас отметил, что команде требуется время для адаптации к Российской премьер-лиге (РПЛ).
В пятницу "Родина" в подмосковных Химках проиграла "Ростову" со счетом 2:4 в матче второго тура. В первом туре дебютант РПЛ уступил столичному "Спартаку" (0:3).
"Все видели, что произошло на поле. Мы хорошо вошли в игру, но после этого нам не хватило сил, чтобы поддерживать уровень. По поводу усиления мы говорили после матча со "Спартаком". Я тренер этой команды, я буду тренировать ее до конца. Для меня это лучшие футболисты", - сказал Диас журналистам.
"Все-таки мы не можем играть как сборная Испании, у нас нет таких игроков. У нас есть свой стиль, игроки, которые вышли в РПЛ. Нам нужно адаптироваться к премьер-лиге. Мы на этом пути", - добавил специалист.
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