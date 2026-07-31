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Тренер "Родины" заявил, что его команда не может играть как сборная Испании - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
23:12 31.07.2026
Тренер "Родины" заявил, что его команда не может играть как сборная Испании

Диас заявил, что "Родине" не хватает класса, чтобы играть как Испания

© Фото : ФК "Родина"Хуан Диас
Хуан Диас - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : ФК "Родина"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского футбольного клуба «Родина» Хуан Диас отметил, что команде требуется время для адаптации к Российской премьер-лиге (РПЛ).
  • В пятницу «Родина» проиграла «Ростову» со счетом 2:4 в матче второго тура РПЛ.
ХИМКИ (Московская область), 31 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Родина" Хуан Диас отметил, что команде требуется время для адаптации к Российской премьер-лиге (РПЛ).
В пятницу "Родина" в подмосковных Химках проиграла "Ростову" со счетом 2:4 в матче второго тура. В первом туре дебютант РПЛ уступил столичному "Спартаку" (0:3).
"Все видели, что произошло на поле. Мы хорошо вошли в игру, но после этого нам не хватило сил, чтобы поддерживать уровень. По поводу усиления мы говорили после матча со "Спартаком". Я тренер этой команды, я буду тренировать ее до конца. Для меня это лучшие футболисты", - сказал Диас журналистам.
"Все-таки мы не можем играть как сборная Испании, у нас нет таких игроков. У нас есть свой стиль, игроки, которые вышли в РПЛ. Нам нужно адаптироваться к премьер-лиге. Мы на этом пути", - добавил специалист.
Сборная Испании 19 июля победила команду Аргентины и выиграла чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.
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