В Дагестане подросток украл украшения, которые раздал туристкам

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане 62-летняя местная жительница заявила в полицию о краже ювелирных изделий на 380 тысяч рублей из ее дома.

Подозреваемым в проникновении в дом и краже оказался 15-летний подросток.

Украденные ювелирные изделия — два кольца, подвеска и серьги — были разданы подростком красивым туристкам на пляже в Каякентском районе.

МАХАЧКАЛА, 31 июл - РИА Новости. Подросток в Дагестане подозревается в проникновении в чужой дом и краже золотых украшений, которые, по его признанию, он раздал отдыхавшим на пляже туристкам, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В полицию Избербаша с заявлением обратилась 62-летняя местная жительница. Она рассказала, что пока была в отъезде, кто-то проник в ее дом и украл ювелирные изделия на 380 тысяч рублей.

"Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД Дагестана тщательно обследовали место преступления и нашли оставленные следы. Выяснилось, что подозреваемый в краже — 15-летний подросток", – говорится в сообщении.

Он рассказал, что догадавшись об отсутствии хозяев дома, проник во двор и с помощью стамески отжал стекло пластикового окна. В одной из комнат на втором этаже подросток нашел украшения, забрал их и скрылся.

"Самое примечательное, что похищенного у него уже не было. Он признался, что все украденное - два кольца, подвеску и серьги - он раздал красивым туристкам, отдыхающим на пляже в Каякентском районе", – рассказала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.