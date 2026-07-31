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В Дагестане подросток украл украшения, которые раздал туристкам - РИА Новости, 31.07.2026
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17:34 31.07.2026
В Дагестане подросток украл украшения, которые раздал туристкам

Подросток в Дагестане украл украшения и раздал их девушкам на пляже

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане 62-летняя местная жительница заявила в полицию о краже ювелирных изделий на 380 тысяч рублей из ее дома.
  • Подозреваемым в проникновении в дом и краже оказался 15-летний подросток.
  • Украденные ювелирные изделия — два кольца, подвеска и серьги — были разданы подростком красивым туристкам на пляже в Каякентском районе.
МАХАЧКАЛА, 31 июл - РИА Новости. Подросток в Дагестане подозревается в проникновении в чужой дом и краже золотых украшений, которые, по его признанию, он раздал отдыхавшим на пляже туристкам, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В полицию Избербаша с заявлением обратилась 62-летняя местная жительница. Она рассказала, что пока была в отъезде, кто-то проник в ее дом и украл ювелирные изделия на 380 тысяч рублей.
"Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД Дагестана тщательно обследовали место преступления и нашли оставленные следы. Выяснилось, что подозреваемый в краже — 15-летний подросток", – говорится в сообщении.
Он рассказал, что догадавшись об отсутствии хозяев дома, проник во двор и с помощью стамески отжал стекло пластикового окна. В одной из комнат на втором этаже подросток нашел украшения, забрал их и скрылся.
"Самое примечательное, что похищенного у него уже не было. Он признался, что все украденное - два кольца, подвеску и серьги - он раздал красивым туристкам, отдыхающим на пляже в Каякентском районе", – рассказала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
Собранный материал полицейские передали по подследственности в следственное управление СК России по республике.
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