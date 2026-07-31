СМИ: Испания и Португалия откажутся проводить ЧМ из-за проекта ФИФА

Стартовые матчи чемпионата мира 2030 года, который состоится в столетие проведения первого мирового первенства, примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Португальская футбольная федерация (FPF) в поддержку позиции УЕФА готовы отказаться от участия и проведения соревнований. Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) сохраняет нейтралитет.

В настоящий момент не определены некоторые города-организаторы турнира, а также отсутствует официальное решение по поводу того, пройдет ли финальный матч чемпионата мира на территории Испании или Марокко. Разные позиции в отношении ФИФА могут стать новым камнем преткновения между испанским и марокканским проектами.