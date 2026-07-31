СМИ: Испания и Португалия откажутся проводить ЧМ из-за проекта ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испания и Португалия могут отказаться от проведения части чемпионата мира по футболу 2030 года из-за коммерческого проекта ФИФА, сообщает El Espanol.
- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте турнирам ФИФА, а Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Португальская футбольная федерация (FPF) готовы отказаться от участия и проведения соревнований.
- Уругвай, Аргентина и Парагвай примут стартовые матчи чемпионата мира 2030 года, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Испания и Португалия откажутся проводить свои части чемпионата мира по футболу 2030 года из-за коммерческого проекта Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает El Espanol.
Ранее ФИФА столкнулось с угрозой бойкота мирового первенства из-за намерения привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выступили против проекта ФИФА, но не поддержали бойкот.
Стартовые матчи чемпионата мира 2030 года, который состоится в столетие проведения первого мирового первенства, примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Португальская футбольная федерация (FPF) в поддержку позиции УЕФА готовы отказаться от участия и проведения соревнований. Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) сохраняет нейтралитет.
В настоящий момент не определены некоторые города-организаторы турнира, а также отсутствует официальное решение по поводу того, пройдет ли финальный матч чемпионата мира на территории Испании или Марокко. Разные позиции в отношении ФИФА могут стать новым камнем преткновения между испанским и марокканским проектами.