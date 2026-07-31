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Футболист "Ростова" Чистяков выбыл на долгий срок - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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23:10 31.07.2026
Футболист "Ростова" Чистяков выбыл на долгий срок

Футболист "Ростова" Чистяков получил травму на тренировке и выбыл надолго

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДжон Кордоба и Дмитрий Чистяков
Джон Кордоба и Дмитрий Чистяков - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков выбыл из-за травмы, полученной на тренировке, и вернется в строй нескоро.
  • Форвард Егор Голенков сможет сыграть за «Ростов» уже в третьем туре чемпионата России по футболу.
ХИМКИ (Московская область), 31 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков выбыл надолго из-за травмы, полученной на тренировке, в то время как форвард Егор Голенков сможет сыграть уже в третьем туре чемпионата России по футболу, заявил главный тренер "желто-синих" испанец Джонатан Альба.
"Ростов" в пятницу обыграл на выезде столичную "Родину" со счетом 4:2 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Чистяков, не принимавший участия в игре первого тура против "Оренбурга" (1:2) из-за красной карточки, полученной в прошлом сезоне, не попал в заявку на матч. Голенков также пропустил стартовые матчи ростовчан.
"Чистяков выбыл надолго, он получил травму на тренировке. Голенков уже в следующем туре должен быть с нами", - сказал Альба.
Испанец добавил, что клуб может усилиться в трансферное окно: "Если найдем хороших игроков, то в любую позицию".
В третьем туре "Ростов" в гостях сыграет со столичным ЦСКА 8 августа. Матч первоначально должен был пройти в Ростове-на-Дону, но был перенесен в Москву.
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