Футболист "Ростова" Чистяков выбыл на долгий срок

Краткий пересказ от РИА ИИ Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков выбыл из-за травмы, полученной на тренировке, и вернется в строй нескоро.

Форвард Егор Голенков сможет сыграть за «Ростов» уже в третьем туре чемпионата России по футболу.

ХИМКИ (Московская область), 31 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков выбыл надолго из-за травмы, полученной на тренировке, в то время как форвард Егор Голенков сможет сыграть уже в третьем туре чемпионата России по футболу, заявил главный тренер "желто-синих" испанец Джонатан Альба.

"Ростов" в пятницу обыграл на выезде столичную "Родину" со счетом 4:2 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Чистяков, не принимавший участия в игре первого тура против "Оренбурга" (1:2) из-за красной карточки, полученной в прошлом сезоне, не попал в заявку на матч. Голенков также пропустил стартовые матчи ростовчан.

"Чистяков выбыл надолго, он получил травму на тренировке. Голенков уже в следующем туре должен быть с нами", - сказал Альба.

Испанец добавил, что клуб может усилиться в трансферное окно: "Если найдем хороших игроков, то в любую позицию".