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Участник чемпионата России по вольной борьбе укусил соперника во время боя - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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21:18 31.07.2026
Участник чемпионата России по вольной борьбе укусил соперника во время боя

Участник чемпионата России борец Умаров укусил соперника во время боя

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Самбо - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Имам Умаров укусил соперника Артема Гобаева во время поединка 1/8 финала чемпионата России по вольной борьбе в Москве.
  • Умаров был дисквалифицирован за неспортивное поведение.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Борец вольного стиля Имам Умаров укусил соперника Артема Гобаева во время поединка 1/8 финала чемпионата России в Москве и был дисквалифицирован.
Поединок в весовой категории до 61 кг прошел в четверг. Умаров вел в счете 9-6, но за полминуты до окончания поединка оказался близок к положению "туше" и укусил соперника в ногу.
Судьи просмотрели эпизод, также врач осмотрел место укуса Гобаева, после чего Умаров был дисквалифицирован с соревнований за неспортивное поведение.
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