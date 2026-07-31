Участник чемпионата России по вольной борьбе укусил соперника во время боя

Краткий пересказ от РИА ИИ Имам Умаров укусил соперника Артема Гобаева во время поединка 1/8 финала чемпионата России по вольной борьбе в Москве.

Умаров был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Борец вольного стиля Имам Умаров укусил соперника Артема Гобаева во время поединка 1/8 финала чемпионата России в Москве и был дисквалифицирован.

Поединок в весовой категории до 61 кг прошел в четверг. Умаров вел в счете 9-6, но за полминуты до окончания поединка оказался близок к положению "туше" и укусил соперника в ногу.