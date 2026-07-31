"Челси" запретили регистрировать новых игроков

Краткий пересказ от РИА ИИ Лондонский "Челси" оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии.

На клуб наложен запрет на регистрацию игроков на два трансферных окна.

"Челси" признал свою вину по всем пунктам обвинения, подал апелляцию на условное снятие 6 очков, и независимый совет удовлетворил ее, отменив это наказание.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лондонский "Челси" оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов и получил запрет на регистрацию игроков на два трансферных окна за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (FA) о футбольных агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков, сообщается на Лондонский "Челси" оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов и получил запрет на регистрацию игроков на два трансферных окна за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (FA) о футбольных агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков, сообщается на сайте организации.

FA предъявила " Челси " 74 обвинения после того, как нынешние владельцы клуба самостоятельно сообщили о нарушениях после покупки клуба. FA продолжает расследование в отношении отдельных лиц, причастных к этому делу.

Клуб признал свою вину по всем пунктам обвинения до слушания. Комитет наложил на клуб условный штраф в размере 6 очков, а также применил к команде финансовую санкцию в размере 10 миллионов фунтов.

"Челси" подал апелляцию на условное снятие очков, и независимый совет удовлетворил ее, отменив это наказание после дополнительного слушания. Притом совет наложил запрет на регистрацию игроков на два следующих полных трансферных окна - до 30 июня 2027 года.