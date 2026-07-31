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"Челси" запретили регистрировать новых игроков - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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16:32 31.07.2026 (обновлено: 16:45 31.07.2026)
"Челси" запретили регистрировать новых игроков

FA оштрафовал "Челси" на 10 млн фунтов и наложил запрет на регистрацию игроков

© AP Photo / Matt DunhamЛоготип "Челси"
Логотип Челси - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Логотип "Челси". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лондонский "Челси" оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии.
  • На клуб наложен запрет на регистрацию игроков на два трансферных окна.
  • "Челси" признал свою вину по всем пунктам обвинения, подал апелляцию на условное снятие 6 очков, и независимый совет удовлетворил ее, отменив это наказание.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лондонский "Челси" оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов и получил запрет на регистрацию игроков на два трансферных окна за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (FA) о футбольных агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков, сообщается на сайте организации.
FA предъявила "Челси" 74 обвинения после того, как нынешние владельцы клуба самостоятельно сообщили о нарушениях после покупки клуба. FA продолжает расследование в отношении отдельных лиц, причастных к этому делу.
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Клуб признал свою вину по всем пунктам обвинения до слушания. Комитет наложил на клуб условный штраф в размере 6 очков, а также применил к команде финансовую санкцию в размере 10 миллионов фунтов.
"Челси" подал апелляцию на условное снятие очков, и независимый совет удовлетворил ее, отменив это наказание после дополнительного слушания. Притом совет наложил запрет на регистрацию игроков на два следующих полных трансферных окна - до 30 июня 2027 года.
Денежный штраф в размере £10 млн, наложенный регуляторным комитетом, не был обжалован, и вся эта сумма будет направлена на развитие массового футбола.
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