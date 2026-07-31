"Челси" запретили регистрировать новых игроков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лондонский "Челси" оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии.
- На клуб наложен запрет на регистрацию игроков на два трансферных окна.
- "Челси" признал свою вину по всем пунктам обвинения, подал апелляцию на условное снятие 6 очков, и независимый совет удовлетворил ее, отменив это наказание.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лондонский "Челси" оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов и получил запрет на регистрацию игроков на два трансферных окна за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (FA) о футбольных агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков, сообщается на сайте организации.
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31 июля, 11:56
Клуб признал свою вину по всем пунктам обвинения до слушания. Комитет наложил на клуб условный штраф в размере 6 очков, а также применил к команде финансовую санкцию в размере 10 миллионов фунтов.
"Челси" подал апелляцию на условное снятие очков, и независимый совет удовлетворил ее, отменив это наказание после дополнительного слушания. Притом совет наложил запрет на регистрацию игроков на два следующих полных трансферных окна - до 30 июня 2027 года.
Денежный штраф в размере £10 млн, наложенный регуляторным комитетом, не был обжалован, и вся эта сумма будет направлена на развитие массового футбола.