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При атаке БПЛА в Волгограде повреждены два дома - РИА Новости, 31.07.2026
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04:39 31.07.2026 (обновлено: 08:38 31.07.2026)
При атаке БПЛА в Волгограде повреждены два дома

В Волгограде предприятие ТЭК загорелось после атаки БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области.
  • В Волгограде зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов.
  • Возгорания произошли на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города и в складских помещениях в Дзержинском районе.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПВО отражает массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области, в результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают массированную террористическую атаку БПЛА преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе", - приводятся слова Бочарова в сообщении в канале администрации на платформе "Макс".
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Кроме того, в городе в результате попадания БПЛА есть возгорания на промышленном предприятии ТЭК.
"В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда", - добавил он.
Возгорание также случилось и в складских помещениях в Дзержинском районе города.
"На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается", - добавили в администрации.
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