При атаке БПЛА в Волгограде повреждены два дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области.
- В Волгограде зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов.
- Возгорания произошли на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города и в складских помещениях в Дзержинском районе.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПВО отражает массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области, в результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают массированную террористическую атаку БПЛА преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе", - приводятся слова Бочарова в сообщении в канале администрации на платформе "Макс".
Кроме того, в городе в результате попадания БПЛА есть возгорания на промышленном предприятии ТЭК.
"В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда", - добавил он.
Возгорание также случилось и в складских помещениях в Дзержинском районе города.
"На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается", - добавили в администрации.
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22 июня 2022, 17:18