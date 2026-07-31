При атаке БПЛА в Волгограде повреждены два дома

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области.

В Волгограде зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов.

Возгорания произошли на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города и в складских помещениях в Дзержинском районе.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПВО отражает массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области, в результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"Подразделения ПВО Минобороны РФ отражают массированную террористическую атаку БПЛА преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе", - приводятся слова Бочарова в сообщении в канале администрации на платформе " Макс ".

Кроме того, в городе в результате попадания БПЛА есть возгорания на промышленном предприятии ТЭК.

"В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда", - добавил он.

Возгорание также случилось и в складских помещениях в Дзержинском районе города.