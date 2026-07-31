Женщиной, убитой в Сербии, оказалась 27-летняя жительница Петербурга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белграде было найдено расчлененное тело 27-летней жительницы Санкт-Петербурга Людмилы.
- Останки девушки обнаружили в чемодане в канале в Падинской Скеле.
- По подозрению в убийстве задержан гражданин Турции в белградском аэропорту «Никола Тесла».
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Женщиной, чье тело было найдено расчлененным в Белграде, оказалась 27-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила, сообщил Telegram-канал Shot.
"Пропавшую в Белграде россиянку убили и расчленили - ее тело нашли в чемодане. Останки 27-летней Людмилы из Питера обнаружили в пригороде сербской столицы - в канале в Падинской Скеле. На место сразу прибыли полицейские и криминалисты. Тело отправили в Институт судебной медицины. По подозрению в убийстве задержали несколько человек", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу в пресс-службе сербского МВД сообщили, что гражданин Турции задержан по подозрению в убийстве россиянки в Сербии. Предполагается, что утром 26 июля он в арендованной квартире в пригородном районе Борча убил девушку, положил тело в чемодан и отвез в канал, где спрятал. Полиция задержала его в белградском аэропорту "Никола Тесла".
Родственники жительницы Санкт-Петербурга ранее обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии, сообщали РИА Новости ранее в региональном главке МВД РФ.