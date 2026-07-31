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Женщиной, убитой в Сербии, оказалась 27-летняя жительница Петербурга - РИА Новости, 31.07.2026
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17:34 31.07.2026
Женщиной, убитой в Сербии, оказалась 27-летняя жительница Петербурга

Убитой в Белграде женщиной оказалась 27-летняя жительница Петербурга

© РИА Новости / Олег ИвановСербская полиция
Сербская полиция - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Олег Иванов
Сербская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белграде было найдено расчлененное тело 27-летней жительницы Санкт-Петербурга Людмилы.
  • Останки девушки обнаружили в чемодане в канале в Падинской Скеле.
  • По подозрению в убийстве задержан гражданин Турции в белградском аэропорту «Никола Тесла».
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Женщиной, чье тело было найдено расчлененным в Белграде, оказалась 27-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила, сообщил Telegram-канал Shot.
"Пропавшую в Белграде россиянку убили и расчленили - ее тело нашли в чемодане. Останки 27-летней Людмилы из Питера обнаружили в пригороде сербской столицы - в канале в Падинской Скеле. На место сразу прибыли полицейские и криминалисты. Тело отправили в Институт судебной медицины. По подозрению в убийстве задержали несколько человек", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу в пресс-службе сербского МВД сообщили, что гражданин Турции задержан по подозрению в убийстве россиянки в Сербии. Предполагается, что утром 26 июля он в арендованной квартире в пригородном районе Борча убил девушку, положил тело в чемодан и отвез в канал, где спрятал. Полиция задержала его в белградском аэропорту "Никола Тесла".
Родственники жительницы Санкт-Петербурга ранее обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии, сообщали РИА Новости ранее в региональном главке МВД РФ.
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