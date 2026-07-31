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Под Белградом нашли тело пропавшей россиянки - РИА Новости, 31.07.2026
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16:34 31.07.2026 (обновлено: 17:08 31.07.2026)

Под Белградом нашли тело пропавшей россиянки

© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудники полиции на улицах Белграда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пригороде Белграда в одном из каналов обнаружили тело женщины, упакованное в чемодан.
  • Предполагается, что это может быть пропавшая гражданка России, около 28 лет.
БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. В пригороде Белграда нашли чемодан с телом женщины, это может быть пропавшая россиянка, пишет издание Telegraf.
«

"В районе Падинска-Скела в четверг вечером в одном из каналов обнаружено тело женщины, упакованное в чемодан. Согласно официально неподтвержденной информации, предполагается, что речь идет о молодой женщине, вероятнее всего, гражданке России в возрасте около 28 лет", — говорится в публикации.

По информации издания, полиция уже задержала нескольких подозреваемых.
Об исчезновении Людмилы Турковой, 1998 года рождения, сообщила в Telegram-канале ее подруга. По ее словам, Людмила не выходила на связь с 25 июля. В тот день она собиралась посетить ночной клуб. Петербургские родственники девушки 29 июля подали в сербскую полицию заявление о розыске.
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