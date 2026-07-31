Под Белградом нашли тело пропавшей россиянки

"В районе Падинска-Скела в четверг вечером в одном из каналов обнаружено тело женщины, упакованное в чемодан. Согласно официально неподтвержденной информации, предполагается, что речь идет о молодой женщине, вероятнее всего, гражданке России в возрасте около 28 лет", — говорится в публикации.

Об исчезновении Людмилы Турковой, 1998 года рождения, сообщила в Telegram-канале ее подруга. По ее словам, Людмила не выходила на связь с 25 июля. В тот день она собиралась посетить ночной клуб. Петербургские родственники девушки 29 июля подали в сербскую полицию заявление о розыске.