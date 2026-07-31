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Картонный Майдан станет для Зеленского реальной удавкой. Если не замерзнет - РИА Новости, 31.07.2026
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08:00 31.07.2026 (обновлено: 08:04 31.07.2026)

Картонный Майдан станет для Зеленского реальной удавкой. Если не замерзнет

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
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На Украине третью неделю митингует "картонный Майдан", объявленный теперь бессрочным. То есть акции протеста обещано продолжать до тех пор, пока Владимир Зеленский не выполнит требование "Майдана": вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны.
Название "картонный" неофициальное, но удачное. Во-первых, требования к криворожцу пишут в основном на картонках. Во-вторых, протесты не совсем настоящие. Они проходят под патронажем НКО, чьи источники финансирования и политическая крыша находятся в США и Европе. По большому счету это не украинцы требуют от Зеленского переназначить Федорова, а влиятельные внешние игроки, обеспечивающие жизнеобеспечение Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Именно поэтому антизеленские акции не разгоняют и не пополняют их участниками полки. Формально Зеленскому даже пришлось частично капитулировать и удовлетворить один из картонных лозунгов — о замене Александра Сырского Михаилом Драпатым на посту главкома ВСУ.
Однако в случае с Федоровым криворожец упорствует: страшно. В 35-летнем экс-министре он распознал ту шпану, что сметает с лица земли.
Сам Федоров в свежем интервью изданию "Украинская правда" заявил, что для него "дверь назад не закрыта". То есть его еще могут вернуть в правительство, где он согласен занимать только один пост: главы оборонного ведомства. Альтернативные предложения Зеленского о трудоустройстве он отклонил, но готов делать вид, будто конфликта между ними не было, и "эффективно работать, достигая результата".
Ранее та же газета объясняла, почему Зеленский убрал Федорова "на самом деле": не поделили самый жирный кусок в украинской экономике — производство беспилотников. Вместо того чтобы отдать близкой к криворожцу компании FirePoint 80 процентов госзаказа на дроны с дальностью полета более 250 километров, министр ограничился сиротской долей в 25 процентов.
FirePoint создали вскоре после начала СВО. Это один из главных активов режима, там выпускают украинские Фау-2 — ракеты "Фламинго", а его совладелец Денис Штилерман стремится облизать Зеленского при любой возможности. Недавно, например, сокрушался, что у главы государства слишком мало полномочий и надо бы опять вернуть кучмовскую конституцию (Виктор Янукович ее уже однажды вернул, за это его объявили диктатором и свергли).
Таким образом, объяснение похоже на правду, но по сути ничего не объясняет. Конфликт, пусть даже начавшийся из-за денег, уже стал политическим. Зеленский убедился, что у Федорова есть амбиции (не исключено, что президентские), сторонники, организационные силы и охранная грамота от западных спонсоров. А самое неприятное открытие для криворожца в том, что его бывший эсэмэмщик стал частью коалиции, сложившейся внутри Украины с целью отстранить Зеленского от власти или как минимум сделать "картонным президентом" без реальных полномочий.
Основа власти сейчас — контроль за армией и ее снабжением. Это обеспечивается через два ключевых поста — министра обороны и главкома. Если Федорова вернуть — контроль, считай, утерян: экс-министр окажется в спайке с новым главкомом Драпатым, который сделал себе имя на противостоянии с Сырским и в ходе карьеры доказал, что не боится воевать с начальством.
Год назад Драпатого от демонстративной отставки отговорил сам Зеленский и периодически направлял на участки, где фронт начинал сыпаться. То есть по-своему ценил, но назначать вместо Сырского не планировал, ведь тот был для него идеальным главкомом — полностью лояльным, непопулярным и лишенным политических амбиций. В этом смысле он антипод как своего предшественника Валерия Залужного, на котором Зеленский обжегся, получив первого значимого конкурента в борьбе за власть, так и Драпатого, который себе на уме.
"Картонный Майдан", сперва требовавший назначить Драпатого, а теперь вернуть Федорова, сам по себе доказывает, что эти двое — часть той же силы, куда входят и "Украинская правда", принадлежащая чешскому бизнесмену Томашу Фиале, и ряд местных олигархов с сильными позициями на Западе, и глобальные НКО Джорджа Сороса, и многие другие, с кем криворожец рассорился, заметая самое ценное под семейный ковер.
Федоров предпочел бы обождать, нарастить мышцы и пока не проявлять себя в качестве амбициозного игрока, аффилированного с личными врагами шефа. Однако он, полюбив славу, потерял осмотрительность: в ходе широкой информационной кампании в западных СМИ стал претендовать на лавры того, кто "переломил ход конфликта с Россией", не уступая их Зеленскому.
Имеется в виду "лето террора" — тактика дальнобойных ударов по сугубо гражданским целям в России, война с автобусами, бензовозами и маркетплейсами. Украинцев отучили следить за новостями с фронта (потому что новости оттуда для них почти исключительно плохие), подсадив на плацебо военных успехов — видео с пожарами на товарных складах и очередями за бензином. И команды Зеленского и Федорова буквально спорят о том, кто из их начальников воплотил все это в жизнь.
Однако Россия — это не фон конфликта двух нарциссов. Это сила, которая их заслуги — реальные и мнимые — уравняет, а их самих примирит под саваном трагической неизбежности.
То, что наши враги называют переломом, на самом деле называется эскалацией. От перелома ее отличают болезненные последствия для ломающих. В ответ на террор Россия расширила номенклатуру целей и увеличила применение баллистики, против которой украинская ПВО практически бессильна (а дальше будет только хуже из-за дефицита ракет для "Пэтриотов", вызванного войной в Иране).
Путь, выбранный Зеленским, Федоровым или обоими, сразу ведет к зиме не только без традиционного электричества, но и без топлива, на котором работали генераторы. И для властей Украины это не станет сюрпризом. Они сделали осознанный выбор.
"Ищите, где можно перезимовать. Если повезет, то запад страны выдержит — после обстрелов будет с газом и светом. Но остальным нужно думать, куда переехать", — предупреждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
"В контексте ожидаемого энергетического кризиса стоит готовиться к беспрецедентно сложной зиме", — подтверждает глава пропрезидентской партии в Верховной раде Давид Арахамия.
"Следующая зима может быть сложнее предыдущей, а четкой программы у правительства на зимний период пока нет", — сокрушается новый премьер Сергей Корецкий.
А сам Зеленский устраивает разносы, заранее перекладывая ответственность за "жесткую" зиму с себя, "переломителя", на челядь. "Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика — все это очень важно. Как и планы устойчивости, которыми я полностью недоволен. Я видел процент выполненных работ, нам нужно очень быстро включаться", — требует криворожец. Но это уже глас вопиющего.
К весне, когда оттают города, выжившим предстоит определиться, кого — Зеленского или Федорова — признавать ответственным за такой "перелом" и соответствующе награждать.
В крайнем случае (если сами не разберутся), могила может стать общей и безымянной. Без надписей даже на картонке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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