Картонный Майдан станет для Зеленского реальной удавкой. Если не замерзнет

На Украине третью неделю митингует "картонный Майдан", объявленный теперь бессрочным. То есть акции протеста обещано продолжать до тех пор, пока Владимир Зеленский не выполнит требование "Майдана": вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны.

Название "картонный" неофициальное, но удачное. Во-первых, требования к криворожцу пишут в основном на картонках. Во-вторых, протесты не совсем настоящие. Они проходят под патронажем НКО, чьи источники финансирования и политическая крыша находятся в США и Европе. По большому счету это не украинцы требуют от Зеленского переназначить Федорова, а влиятельные внешние игроки, обеспечивающие жизнеобеспечение Украины.

Именно поэтому антизеленские акции не разгоняют и не пополняют их участниками полки. Формально Зеленскому даже пришлось частично капитулировать и удовлетворить один из картонных лозунгов — о замене Александра Сырского Михаилом Драпатым на посту главкома ВСУ.

Однако в случае с Федоровым криворожец упорствует: страшно. В 35-летнем экс-министре он распознал ту шпану, что сметает с лица земли.

Сам Федоров в свежем интервью изданию "Украинская правда" заявил, что для него "дверь назад не закрыта". То есть его еще могут вернуть в правительство, где он согласен занимать только один пост: главы оборонного ведомства. Альтернативные предложения Зеленского о трудоустройстве он отклонил, но готов делать вид, будто конфликта между ними не было, и "эффективно работать, достигая результата".

Ранее та же газета объясняла, почему Зеленский убрал Федорова "на самом деле": не поделили самый жирный кусок в украинской экономике — производство беспилотников. Вместо того чтобы отдать близкой к криворожцу компании FirePoint 80 процентов госзаказа на дроны с дальностью полета более 250 километров, министр ограничился сиротской долей в 25 процентов.

FirePoint создали вскоре после начала СВО. Это один из главных активов режима, там выпускают украинские Фау-2 — ракеты "Фламинго", а его совладелец Денис Штилерман стремится облизать Зеленского при любой возможности. Недавно, например, сокрушался, что у главы государства слишком мало полномочий и надо бы опять вернуть кучмовскую конституцию (Виктор Янукович ее уже однажды вернул, за это его объявили диктатором и свергли).

Таким образом, объяснение похоже на правду, но по сути ничего не объясняет. Конфликт, пусть даже начавшийся из-за денег, уже стал политическим. Зеленский убедился, что у Федорова есть амбиции (не исключено, что президентские), сторонники, организационные силы и охранная грамота от западных спонсоров. А самое неприятное открытие для криворожца в том, что его бывший эсэмэмщик стал частью коалиции, сложившейся внутри Украины с целью отстранить Зеленского от власти или как минимум сделать "картонным президентом" без реальных полномочий.

Основа власти сейчас — контроль за армией и ее снабжением. Это обеспечивается через два ключевых поста — министра обороны и главкома. Если Федорова вернуть — контроль, считай, утерян: экс-министр окажется в спайке с новым главкомом Драпатым, который сделал себе имя на противостоянии с Сырским и в ходе карьеры доказал, что не боится воевать с начальством.

Год назад Драпатого от демонстративной отставки отговорил сам Зеленский и периодически направлял на участки, где фронт начинал сыпаться. То есть по-своему ценил, но назначать вместо Сырского не планировал, ведь тот был для него идеальным главкомом — полностью лояльным, непопулярным и лишенным политических амбиций. В этом смысле он антипод как своего предшественника Валерия Залужного, на котором Зеленский обжегся, получив первого значимого конкурента в борьбе за власть, так и Драпатого, который себе на уме.

"Картонный Майдан", сперва требовавший назначить Драпатого, а теперь вернуть Федорова, сам по себе доказывает, что эти двое — часть той же силы, куда входят и "Украинская правда", принадлежащая чешскому бизнесмену Томашу Фиале, и ряд местных олигархов с сильными позициями на Западе, и глобальные НКО Джорджа Сороса, и многие другие, с кем криворожец рассорился, заметая самое ценное под семейный ковер.

Федоров предпочел бы обождать, нарастить мышцы и пока не проявлять себя в качестве амбициозного игрока, аффилированного с личными врагами шефа. Однако он, полюбив славу, потерял осмотрительность: в ходе широкой информационной кампании в западных СМИ стал претендовать на лавры того, кто "переломил ход конфликта с Россией", не уступая их Зеленскому.

Имеется в виду "лето террора" — тактика дальнобойных ударов по сугубо гражданским целям в России, война с автобусами, бензовозами и маркетплейсами. Украинцев отучили следить за новостями с фронта (потому что новости оттуда для них почти исключительно плохие), подсадив на плацебо военных успехов — видео с пожарами на товарных складах и очередями за бензином. И команды Зеленского и Федорова буквально спорят о том, кто из их начальников воплотил все это в жизнь.

Однако Россия — это не фон конфликта двух нарциссов. Это сила, которая их заслуги — реальные и мнимые — уравняет, а их самих примирит под саваном трагической неизбежности.

То, что наши враги называют переломом, на самом деле называется эскалацией. От перелома ее отличают болезненные последствия для ломающих. В ответ на террор Россия расширила номенклатуру целей и увеличила применение баллистики, против которой украинская ПВО практически бессильна (а дальше будет только хуже из-за дефицита ракет для "Пэтриотов", вызванного войной в Иране).

Путь, выбранный Зеленским, Федоровым или обоими, сразу ведет к зиме не только без традиционного электричества, но и без топлива, на котором работали генераторы. И для властей Украины это не станет сюрпризом. Они сделали осознанный выбор.

"Ищите, где можно перезимовать. Если повезет, то запад страны выдержит — после обстрелов будет с газом и светом. Но остальным нужно думать, куда переехать", — предупреждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

"В контексте ожидаемого энергетического кризиса стоит готовиться к беспрецедентно сложной зиме", — подтверждает глава пропрезидентской партии в Верховной раде Давид Арахамия.

"Следующая зима может быть сложнее предыдущей, а четкой программы у правительства на зимний период пока нет", — сокрушается новый премьер Сергей Корецкий.

А сам Зеленский устраивает разносы, заранее перекладывая ответственность за "жесткую" зиму с себя, "переломителя", на челядь. "Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика — все это очень важно. Как и планы устойчивости, которыми я полностью недоволен. Я видел процент выполненных работ, нам нужно очень быстро включаться", — требует криворожец. Но это уже глас вопиющего.

К весне, когда оттают города, выжившим предстоит определиться, кого — Зеленского или Федорова — признавать ответственным за такой "перелом" и соответствующе награждать.