Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Александра Сырского. Глас начальства был услышан.

Оглашался глас своеобразно. Например, так: в супермаркет вваливается толпа активистов, с прилавка на пол сваливают куски сыра, рядом ставят картонку с надписью — "За Федорова!". Михаил Федоров — бывший министр обороны, отправленный в отставку вместе со всем правительством. А сыр символизирует Сырского, с которым у экс-министра вражда.

Протестные акции, получившие название "картонный Майдан", идут вторую неделю, причем сначала их участники поддерживали Федорова, потом поносили Сырского , а в пятницу перешли к критике головнокомандувача, то есть Зеленского. И хотя Украина — зрелая персоналистская диктатура, где за противодействие первому лицу могут взорвать даже резидентов Монако, а отправка "мяса" на фронт поставлена на поток, этот цирк с картонками, гастролирующий от одного органа власти к другому, не разгоняют.

Но не оттого, что головнокомандувач сам — известный циркач. Просто он знает, что это на самом деле не народ, а гораздо хуже: это лучшие люди города, то есть актив разнообразных НКО с европейским финансированием и крышей. Возвращения Федорова и отставки Сырского требует от Зеленского Запад, намекая на крупные неприятности в случае неповиновения.

Параллельно криворожца полощут в атлантических СМИ, как не полоскали со времен, когда он пытался поставить под контроль НАБУ и САП — структуры, вживленные в Украину для контроля за ее элитами. Та битва была разгромно проиграна, но эту он пытается свести к ничьей: убрав Сырского, Федорова на прежнюю должность все-таки не возвращать, как бы этого ни хотелось тем, кто Украину кормит и вооружает.

Примечательно, что более всего за Федорова переживали те, кто больше прочих ненавидит Россию: бандеровцы, британцы (The Times, например), ястребы, аффилированные с ВПК США, и русофобствующая часть французской интеллигенции. А по тем характеристикам, которыми одаривают отставника, ясно, чем именно он всем им полюбился: сумел продать себя как "человека, который переломил ход конфликта" и "сделал Москве больно".

Удар по НПЗ в Капотне Федоров демонстрировал немецкому коллеге — Борису Писториусу — чуть ли не в прямом эфире, и тот был весьма впечатлен. Теперь немцы тоже ругают Зеленского, хотя и не так истерично, как британцы.

Если послушать самого Федорова, он обеспечил украинцам высокотехнологичные победы над московитами, а за все, что есть в ВСУ плохого, отвечает главком: и людоловы ТЦК ходят под Сырским, и "мясные штурмы" — тактика Сырского. Но это, конечно, чушь: не существует "тактики Сырского". Есть тактика Зеленского. Поэтому менять главкома он не хотел, его буквально заставили.

Новым станет Михаил Драпатый, разыскиваемый МВД России по обвинению в военных преступлениях в Донбассе. Его давно считают неформальным лидером оппозиции Сырскому среди генералитета, но Зеленский его ценил и держал как пожарную команду, посылая на важные участки фронта, где все сыпалось. А в прошлом году лично отговорил Драпатого от ухода в отставку, о которой тот объявил вкупе с обвинением главкома в том, что тот не бережет людей и подставляет под удары военные училища.

Но по этой же причине Драпатый, продвигаемый Федоровым и Западом, вряд ли устраивает Зеленского в качестве главкома. Сам же убедился, что это человек со своим мнением и способностью к поступку, фронде, оппозиции, а криворожцу нужен безропотный исполнитель приказов, продиктованных не военной необходимостью, а политической целесообразностью и пропагандистской мишурой.

От Сырского он требовал держать линию фронта и, невзирая на потери, контрнаступать на особенно важных участках, где продвинулись ВС России. А от Федорова — организовать террор в тылу России. И хотя все на Западе считают, что глава Минобороны преуспел больше — и тем и ценен, на Украине в опалу попал он, а не Сырский, и это несмотря на потерю Константиновки.

О причинах спорят. В США, например, считают, что Федоров попытался оттеснить от военного производства тех, в чьих руках оно сейчас сосредоточено — друзей и знакомых Зеленского. Похоже на правду, но не на всю.

Очевидно, что криворожец ревнует. Потому что "человеком, который переломил ход конфликта" в глазах Запада и Украины должен быть он, а не его бывший эсэмэмщик Федоров. Министр наслаждался своей популярностью и, что совершенно недопустимо, начал фигурировать в списках наиболее популярных политиков — претендентов на президентский пост. Забавно, что этому способствовала пропагандистская машина самого Зеленского: украинцев обучили не обращать внимания на плохие новости с фронта, подсадив, как на стимулятор, на видео пожаров в России — область самопиара молодого (всего 35 лет) министра Федорова.

Его способ противостояния сверхдержаве имеет недостаток: он подразумевает, что ответа на эскалацию не будет, а если вдруг будет, с последствиями ударов возмездия будут разбираться другие службы. Запад издержки украинцев тем более не волнуют: ему нужна картинка. Федоров картинку давал, но, как говорила Сова Винни Пуху, не посчитался с расходом графита, а ведь в Киеве может гореть только одна звезда — Зеленский.

То в криворожце, что в начале конфликта с Федоровым было простой ревностью, к моменту отставки Сырского должно было стать паранойей и страхом за ближайшее будущее. Он своими глазами увидел, что покровители, лоббисты и спонсоры Украины предпочитают ему Федорова и с ним же связывают надежды на нанесение России ущерба, а Зеленский на его фоне — уходящая натура, которую оттесняют от управления войсками и готовят к шкуре козла отпущения.

Проще говоря, Зеленскому подобрали замену — ту молодую шпану, что сметает с лица Земли, — и пометили ее в качестве неприкосновенной фигуры. Тактика по расставлению на заметных постах безликих и не претендующих на власть деятелей типа того же Сырского больше не является надежной защитой от перемен. Они грядут — и скоро, скорее всего, не позднее конца зимы, которая станет для Украины жуткой и лютой настолько, что для ее власти потребуется радикальное обновление. Запад к нему, кажется, готов. Зеленского спросить забыли.

О Сырском мы еще наверняка услышим. Не так важно, плох или хорош как главком тот, кого называли мясником свои же. Он в любом случае обладает уникальным, а потому бесценным опытом противостояния российской армии, причем в режиме постоянного освоения новых технических средств. Такой курсом лекций и книгой воспоминаний не отделается — придется становиться советником в секретариате НАТО или у англичан.