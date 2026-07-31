Умер Франко Барези

В четверг "Милан" опровергал сообщение издания Corriere della Sera о смерти 66-летнего Барези, которое позднее было удалено. В 2025 году у экс-футболиста обнаружили легочный узел, который впоследствии успешно удалили.

"Милан" скорбит о смерти Франко Барези. Его пример и честность навсегда останутся в ДНК клуба, как и его культовая футболка с номером 6. Соболезнования, которые "Милан" выражает семье Франко Барези в это трудное время, разделяет каждый болельщик "россонери", который чувствует эту потерю как свою собственную", - говорится в сообщении.

Барези на протяжении всей карьеры с 1978 по 1997 год выступал за "Милан", он стал с командой шестикратным чемпионом Италии и трехкратным победителем Лиги чемпионов, был капитаном команды. С 2002 по 2008 год входил в тренерский штаб команды при Карло Анчелотти. В составе сборной Италии Барези стал чемпионом мира (1982), а также выигрывал серебро (1994) и бронзу (1990) мировых первенств.