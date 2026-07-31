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Умер Франко Барези - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
08:51 31.07.2026
Умер Франко Барези

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Барези умер в возрасте 66 лет

© Саид Царнаев | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч "Лидер-63" (Россия) - Ветераны сборной Италии (Италия)
Футбол. Товарищеский матч Лидер-63 (Россия) - Ветераны сборной Италии (Италия) - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Саид Царнаев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Милан» сообщил о кончине бывшего игрока и почетного вице-президента Франко Барези.
  • Ранее «Милан» опровергал сообщение о смерти Барези, опубликованное изданием Corriere della Sera.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Милан" в соцсети Х сообщил о кончине бывшего игрока и почетного вице-президента футбольного клуба Франко Барези.
В четверг "Милан" опровергал сообщение издания Corriere della Sera о смерти 66-летнего Барези, которое позднее было удалено. В 2025 году у экс-футболиста обнаружили легочный узел, который впоследствии успешно удалили.
«
"Милан" скорбит о смерти Франко Барези. Его пример и честность навсегда останутся в ДНК клуба, как и его культовая футболка с номером 6. Соболезнования, которые "Милан" выражает семье Франко Барези в это трудное время, разделяет каждый болельщик "россонери", который чувствует эту потерю как свою собственную", - говорится в сообщении.
Барези на протяжении всей карьеры с 1978 по 1997 год выступал за "Милан", он стал с командой шестикратным чемпионом Италии и трехкратным победителем Лиги чемпионов, был капитаном команды. С 2002 по 2008 год входил в тренерский штаб команды при Карло Анчелотти. В составе сборной Италии Барези стал чемпионом мира (1982), а также выигрывал серебро (1994) и бронзу (1990) мировых первенств.
 
ФутболСпортФранко БарезиКарло Анчелотти
 
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