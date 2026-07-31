Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волгоградской области при массированной атаке БПЛА пострадали пять человек, они госпитализированы.
- В результате были повреждены многоквартирный и частный дома в Волгограде.
- На предприятии ТЭК на юге города вспыхнул пожар.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Волгоградской области при массированной атаке БПЛА пострадали пять человек, сообщает администрация региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.
"Пятеро пострадавших госпитализированы", — говорится в заявлении в канале на платформе "Макс".
Медики оказывают им всю необходимую помощь.
В пятницу Бочаров сообщил, что ПВО отражает налет украинских беспилотников. В результате атаки был поврежден многоквартирный и частный дома в Волгограде, на предприятии ТЭК на юге города вспыхнул пожар.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18