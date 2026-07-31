Краткий пересказ от РИА ИИ Тренер "Челси" Хаби Алонсо считает, что в команде избыточное количество центральных защитников и хотел бы видеть в клубе до пяти футболистов этого амплуа.

После подписания контракта с центральным защитником сборной Франции Максансом Лакруа в "Челси" стало десять игроков этой позиции.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Возглавляющий лондонский "Челси" испанский тренер Хаби Алонсо заявил, что количество центральных защитников в команде на данный момент избыточно и он хотел бы иметь в клубе до пяти футболистов этого амплуа.

В четверг " Челси " объявил о подписании контракта с центральным защитником сборной Франции Максансом Лакруа. После его приобретения в лондонском клубе стало десять игроков этой позиции.

"Четыре или пять. Это достаточно точно?" - цитирует Би-би-си ответ на пресс-конференции Алонсо, у которого спросили о предпочтительном числе центральных защитников в команде.

Отмечается, что на продажу выставлены покинуть центральные защитники французы Бенуа Бадьяшиль и Аксель Дисаси, а также англичанин Трево Чалоба. Мамаду Сарр должен покинуть команду на правах аренды.