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Алонсо высказался о составе "Челси" перед новым сезоном - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
11:56 31.07.2026 (обновлено: 12:15 31.07.2026)
Алонсо высказался о составе "Челси" перед новым сезоном

Хаби Алонсо заявил, что хочет иметь в "Челси" до пяти центральных защитников

© пресс-служба клуба "Байер"Хаби Алонсо
Хаби Алонсо - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© пресс-служба клуба "Байер"
Хаби Алонсо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер "Челси" Хаби Алонсо считает, что в команде избыточное количество центральных защитников и хотел бы видеть в клубе до пяти футболистов этого амплуа.
  • После подписания контракта с центральным защитником сборной Франции Максансом Лакруа в "Челси" стало десять игроков этой позиции.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Возглавляющий лондонский "Челси" испанский тренер Хаби Алонсо заявил, что количество центральных защитников в команде на данный момент избыточно и он хотел бы иметь в клубе до пяти футболистов этого амплуа.
В четверг "Челси" объявил о подписании контракта с центральным защитником сборной Франции Максансом Лакруа. После его приобретения в лондонском клубе стало десять игроков этой позиции.
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"Четыре или пять. Это достаточно точно?" - цитирует Би-би-си ответ на пресс-конференции Алонсо, у которого спросили о предпочтительном числе центральных защитников в команде.
Отмечается, что на продажу выставлены покинуть центральные защитники французы Бенуа Бадьяшиль и Аксель Дисаси, а также англичанин Трево Чалоба. Мамаду Сарр должен покинуть команду на правах аренды.
По информации портала Transfermarkt, в летнее трансферное окно "Челси" приобрел семь футболистов, суммарно потратив на них 343,4 миллиона евро. По итогам прошлого сезона лондонский клуб занял 10-е место в чемпионате Англии, набрав 52 очка за 38 туров.
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