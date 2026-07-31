В Азии обеспокоились новым коммерческим проектом ФИФА

"АФК выражает солидарность с УЕФА и КОНКАКАФ, испытывая серьезную озабоченность по поводу предложения ФИФА о привлечении частных инвестиций в главные соревнования. Тот факт, что ситуация дошла до того, что реальная возможность бойкота чемпионата мира стала предметом общественного обсуждения, должен беспокоить всех, кому небезразлично будущее нашей игры. АФК считает, что предлагаемая инициатива не может реально достичь необходимого широкого консенсуса и единства, требуемых для дальнейшего продвижения. Чемпионат мира - это вершина мирового футбола, и его сила заключается в участии всех конфедераций и ведущих футбольных держав мира. Любое предложение, которое рискует подорвать единство и универсальный характер соревнований, должно быть пересмотрено", - говорится в заявлении на сайте АФК.