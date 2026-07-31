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В Азии обеспокоились новым коммерческим проектом ФИФА - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
11:48 31.07.2026 (обновлено: 12:16 31.07.2026)
В Азии обеспокоились новым коммерческим проектом ФИФА

Азиатская футбольная конфедерация выразила обеспокоенность новым проектом ФИФА

© AP Photo / Lee Jin-manПрезидент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа и президент ФИФА Джанни Инфантино
Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа и президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа и президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выразила обеспокоенность коммерческим проектом ФИФА по привлечению частных инвестиций.
  • УЕФА объявил о бойкоте турниров ФИФА, а КОНКАКАФ выступил против проекта, но не поддержал бойкот.
  • АФК настаивает на проведении институциональных реформ в ФИФА и пересмотре системы управления и принятия решений.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выразила глубокую обеспокоенность коммерческим проектом Международной федерации футбола (ФИФА) и призвала к институциональным реформам в этой организации.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот.
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"АФК выражает солидарность с УЕФА и КОНКАКАФ, испытывая серьезную озабоченность по поводу предложения ФИФА о привлечении частных инвестиций в главные соревнования. Тот факт, что ситуация дошла до того, что реальная возможность бойкота чемпионата мира стала предметом общественного обсуждения, должен беспокоить всех, кому небезразлично будущее нашей игры. АФК считает, что предлагаемая инициатива не может реально достичь необходимого широкого консенсуса и единства, требуемых для дальнейшего продвижения. Чемпионат мира - это вершина мирового футбола, и его сила заключается в участии всех конфедераций и ведущих футбольных держав мира. Любое предложение, которое рискует подорвать единство и универсальный характер соревнований, должно быть пересмотрено", - говорится в заявлении на сайте АФК.
В своем заявлении АФК также настаивает на необходимости проведения институциональных реформ и призывает ФИФА провести срочный пересмотр своей системы управления и принятия решений, чтобы обеспечить разработку предложений глобального значения посредством надлежащих консультаций и соответствующего надзора со стороны уставных органов ФИФА.
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ФутболСпортСШАДжаред КушнерДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)КОНКАКАФ
 
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