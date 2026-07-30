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Журова считает, что IIHF нашла зацепку в заявлении МОК для недопуска России - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Хоккей
 
18:47 30.07.2026 (обновлено: 18:52 30.07.2026)
Журова считает, что IIHF нашла зацепку в заявлении МОК для недопуска России

Журова: IIHF воспользовалась формулировками МОК для продления отстранения России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • IIHF объявила о недопуске сборных России до турниров в 2027 году.
  • Светлана Журова заявила, что решение IIHF не стало неожиданностью, так как рекомендации МОК касаются допуска россиян к соревнованиям, связанным с отбором на Олимпийские игры.
  • По ее мнению, IIHF понимает негативные последствия отсутствия российской сборной для мирового хоккея, но опасается возможной реакции и скандалов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация хоккея (IIHF) воспользовалась тем, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) касаются допуска россиян к соревнованиям, связанным с отбором на Олимпийские игры, поэтому продление отстранения российских сборных не стало неожиданностью, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
В четверг IIHF объявила, что не допустит сборные России до турниров в 2027 году.
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"Не удивляет это решение. Я говорила о том, что для Международной федерации хоккея пока еще не наступил период, когда наша сборная будет отбираться на Олимпийские игры. Ведь МОК сказал, что допускать россиян нужно именно к отбору на Олимпиаду. Поэтому они говорят, что пока нет причин переживать, что Россия не попадет на Олимпиаду. У МОК была рекомендация допускать к международным соревнованиям, связанным с отбором на Олимпийские игры. Я думаю, они пользуются этой зацепкой. Причем это действительно даже в суде сложно опротестовать", - сказала Журова.
По мнению собеседницы агентства, IIHF понимает, что отсутствие российской сборной негативно сказывается на мировом хоккее, однако опасается возможной негативной реакции.
"В международной федерации понимают, что теряют, но им, наверное, не хочется скандалов. Украина сразу начнет поднимать волну. Европа сейчас, особенно в зимних видах спорта, оказалась заложником этой ситуации, потому что в руководстве этих федераций в основном входят европейцы. Как только федерация представлена разными странами, в том числе Латинской Америкой и Африкой, нас сразу более-менее начинают допускать. Как только это сугубо европейское представительство, к сожалению, такие федерации нас не допускают", - добавила Журова.
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ХоккейСпортРоссияСветлана ЖуроваМеждународная федерация хоккея (IIHF)Международный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФ
 
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