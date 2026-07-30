Журова считает, что IIHF нашла зацепку в заявлении МОК для недопуска России

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"Не удивляет это решение. Я говорила о том, что для Международной федерации хоккея пока еще не наступил период, когда наша сборная будет отбираться на Олимпийские игры. Ведь МОК сказал, что допускать россиян нужно именно к отбору на Олимпиаду. Поэтому они говорят, что пока нет причин переживать, что Россия не попадет на Олимпиаду. У МОК была рекомендация допускать к международным соревнованиям, связанным с отбором на Олимпийские игры. Я думаю, они пользуются этой зацепкой. Причем это действительно даже в суде сложно опротестовать", - сказала Журова.