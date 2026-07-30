Журова усомнилась, что CAS встанет на сторону Украины по делу ОКР

Краткий пересказ от РИА ИИ Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова усомнилась в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) встанет на сторону НОК Украины в вопросе отмены решения о восстановлении статуса ОКР.

НОК Украины подал иск в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о восстановлении статуса ОКР, заявив, что оно противоречит положениям Олимпийской хартии.

МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов после контактов как с ОКР, так и с НОК Украины.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости усомнилась в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне встанет на сторону Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, который требует отменить решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее НОК Украины сообщил об иске в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о восстановлении статуса ОКР, заявив, что оно якобы противоречит положениям Олимпийской хартии.

"Да пусть сколько хотят обращаются. Думаю, CAS вряд ли пойдет им навстречу, потому что нет никаких оснований отстранять россиян. Единственное, надо понимать, что есть определенные ограничения и мы не полностью вернулись - не во всех видах спорта, не на все соревнования, не везде вернули флаг и гимн", - сказала Журова.