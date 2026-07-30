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Журова усомнилась, что CAS встанет на сторону Украины по делу ОКР - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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15:24 30.07.2026
Журова усомнилась, что CAS встанет на сторону Украины по делу ОКР

Журова не верит, что CAS удовлетворит иск украинцев на решение МОК по россиянам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова усомнилась в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) встанет на сторону НОК Украины в вопросе отмены решения о восстановлении статуса ОКР.
  • НОК Украины подал иск в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о восстановлении статуса ОКР, заявив, что оно противоречит положениям Олимпийской хартии.
  • МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов после контактов как с ОКР, так и с НОК Украины.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости усомнилась в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне встанет на сторону Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, который требует отменить решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее НОК Украины сообщил об иске в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о восстановлении статуса ОКР, заявив, что оно якобы противоречит положениям Олимпийской хартии.
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"Да пусть сколько хотят обращаются. Думаю, CAS вряд ли пойдет им навстречу, потому что нет никаких оснований отстранять россиян. Единственное, надо понимать, что есть определенные ограничения и мы не полностью вернулись - не во всех видах спорта, не на все соревнования, не везде вернули флаг и гимн", - сказала Журова.
МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В тот же день директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что МОК принял решение по санкциям после контактов как с ОКР, так и с НОК Украины.
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СпортУкраинаЛозаннаСветлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный суд (CAS)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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