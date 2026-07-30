"Жальгирис" разгромил тбилисское "Динамо" в матче Лиги конференций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Литовский "Жальгирис" выиграл у тбилисского "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги конференций со счетом 7:2.
- По сумме двух встреч дальше прошел "Жальгирис" (7:5).
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Литовский "Жальгирис" дома крупно выиграл у тбилисского "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги конференций.
Встреча прошла в Вильнюсе и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Станислав Беленький (25, 82 и 90-я минуты), дубль на свой счет записал Никола Петкович (59 и 74), по мячу забили Брайан Тейшейра (61) и Неманья Михайлович (88). Петкович на 10-й минуте не реализовал пенальти. У "Динамо" по разу отличились Лео Сантос (40) и Матэ Вацадзе (72).
Conference League Qualification
30 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
7 : 2
25’ • Stanislav Bilenkyi
59’ • Nikola Petkovic
61’ • Брайан Тейшера
(Nikola Petkovic)
74’ • Nikola Petkovic
(Deividas Sesplaukis)
82’ • Stanislav Bilenkyi
(Nikola Petkovic)
88’ • Неманья Михайлович
(Stanislav Bilenkyi)
90’ • Stanislav Bilenkyi
(Брайан Тейшера)
40’ • Leo Santos
(Tornike Kvaratskhelia)
72’ • Maтe Вацадзе
(Нуман Курдич)
В первой игре "Динамо" добилось победы со счетом 3:0, по сумме двух встреч дальше прошел "Жальгирис" (7:5).