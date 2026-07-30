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"Жальгирис" разгромил тбилисское "Динамо" в матче Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
22:16 30.07.2026 (обновлено: 22:17 30.07.2026)
"Жальгирис" разгромил тбилисское "Динамо" в матче Лиги конференций

"Жальгирис" забил семь мячей тбилисскому "Динамо" в отборе Лиги конференций

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Литовский "Жальгирис" выиграл у тбилисского "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги конференций со счетом 7:2.
  • По сумме двух встреч дальше прошел "Жальгирис" (7:5).
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Литовский "Жальгирис" дома крупно выиграл у тбилисского "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги конференций.
Встреча прошла в Вильнюсе и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Станислав Беленький (25, 82 и 90-я минуты), дубль на свой счет записал Никола Петкович (59 и 74), по мячу забили Брайан Тейшейра (61) и Неманья Михайлович (88). Петкович на 10-й минуте не реализовал пенальти. У "Динамо" по разу отличились Лео Сантос (40) и Матэ Вацадзе (72).
Conference League Qualification
30 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Жальгирис
7 : 2
Динамо Тб
25‎’‎ • Stanislav Bilenkyi
(Паулюс Голубицкас)
59‎’‎ • Nikola Petkovic
(Доминик Франке)
61‎’‎ • Брайан Тейшера
(Nikola Petkovic)
74‎’‎ • Nikola Petkovic
(Deividas Sesplaukis)
82‎’‎ • Stanislav Bilenkyi
(Nikola Petkovic)
88‎’‎ • Неманья Михайлович
(Stanislav Bilenkyi)
90‎’‎ • Stanislav Bilenkyi
(Брайан Тейшера)
40‎’‎ • Leo Santos
(Tornike Kvaratskhelia)
72‎’‎ • Maтe Вацадзе
(Нуман Курдич)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В первой игре "Динамо" добилось победы со счетом 3:0, по сумме двух встреч дальше прошел "Жальгирис" (7:5).
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