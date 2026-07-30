Трамп не обещал Зеленскому поставок зенитных ракет, заявила Стефанишина

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

© Фото : офис президента Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме в закрытом режиме.

По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, твердых обязательств по поставкам Киеву ракет для систем ПВО из-за общего дефицита боеприпасов у США на встрече не было.

Зеленский запросил у Трампа срочно поставить к зиме 300 ракет для систем Patriot.

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не добился от президента США Дональда Трампа твердых обязательств по поставкам Киеву ракет для систем ПВО, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт, а встречи с ним и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".

« "На встрече присутствовал (глава Пентагона - ред.) Пит Хегсет, и твердых обязательств не было из-за общего дефицита (боеприпасов у США - ред.)", - сказала Стефанишина журналистам, отвечая на вопрос, пообещал ли американский лидер предоставить Украине больше средств ПВО.

Как ранее сообщал портал Axios, Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа срочно поставить к зиме 300 ракет для систем Patriot. При этом в Вашингтоне ранее неоднократно указывали на дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей.