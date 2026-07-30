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Трамп не обещал Зеленскому поставок зенитных ракет, заявила Стефанишина - РИА Новости, 30.07.2026
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Трамп не обещал Зеленскому поставок зенитных ракет, заявила Стефанишина

Стефанишина: Зеленский не добился от Трампа гарантий по поставкам ракет для ПВО

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме в закрытом режиме.
  • По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, твердых обязательств по поставкам Киеву ракет для систем ПВО из-за общего дефицита боеприпасов у США на встрече не было.
  • Зеленский запросил у Трампа срочно поставить к зиме 300 ракет для систем Patriot.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не добился от президента США Дональда Трампа твердых обязательств по поставкам Киеву ракет для систем ПВО, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт, а встречи с ним и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".
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"На встрече присутствовал (глава Пентагона - ред.) Пит Хегсет, и твердых обязательств не было из-за общего дефицита (боеприпасов у США - ред.)", - сказала Стефанишина журналистам, отвечая на вопрос, пообещал ли американский лидер предоставить Украине больше средств ПВО.
Как ранее сообщал портал Axios, Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа срочно поставить к зиме 300 ракет для систем Patriot. При этом в Вашингтоне ранее неоднократно указывали на дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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