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Посол Украины в США заявила, что Зеленский не просил ее уходить в отставку - РИА Новости, 30.07.2026
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23:06 30.07.2026
Посол Украины в США заявила, что Зеленский не просил ее уходить в отставку

Посол Украины в США Стефанишина заявила, что Зеленский не просил ее об отставке

© AP Photo / Andreea AlexandruОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Ольга Стефанишина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина утверждает, что Владимир Зеленский не просил ее уходить в отставку.
  • Украинское агентство сообщало, что Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам и его уже подписал Зеленский.
  • Стефанишина прокомментировала обвинения в недекларировании имущества, назвав это "абсолютно нормальным процессом" и заявив о готовности вернуться на Украину для представления своих аргументов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина утверждает, что Владимир Зеленский не просил ее уходить в отставку.
Украинское агентство УНН 13 июля сообщало, что Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам и его уже подписал Зеленский.
"Он (Зеленский - ред.) не просил меня об отставке, и на самом деле он не хочет, чтобы я ушла... Он хочет, чтобы я оставалась в должности. Потому что, по сути, еще до того, как я прибыла сюда в качестве посла, я подготовила план… Мы работали над ним, и, по сути, мы находимся там, где хотели быть", - приводит слова Стефанишиной телеканал "Общественное".
Также Стефанишина прокомментировала обвинения в недекларировании имущества. "Есть попытка выдвинуть обвинения относительно того, как я декларировала свое имущество… Это абсолютно нормальный процесс", - сказала Стефанишина, уверив, что в случае необходимости готова вернуться на Украину и "представить свои аргументы" на тот счет.
Как отмечает "Общественное", мать Стефанишиной Надежда Кравец купила трехкомнатную квартиру в ЖК "Львовская площадь" в Киеве площадью 99,8 квадратных метров. Стефанишина приобрела ее за 3,04 миллиона гривен (83,2 доллара). на момент покупки. В то же время минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом жилом комплексе в октябре 2022 года стартовала от 12 миллионов гривен (268,5 тысячи долларов). Сама Стефанишина сообщила, что ее родители инвестировали в эту квартиру еще в 2019 году, когда один квадратный метр стоил 29 тысяч гривен (647 долларов).
Депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники ранее сообщал, что Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Подробности и детали возможного обвинения не приводятся.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаСШАКиевОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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