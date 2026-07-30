Посол Украины в США заявила, что Зеленский не просил ее уходить в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина утверждает, что Владимир Зеленский не просил ее уходить в отставку.

Украинское агентство сообщало, что Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам и его уже подписал Зеленский.

Стефанишина прокомментировала обвинения в недекларировании имущества, назвав это "абсолютно нормальным процессом" и заявив о готовности вернуться на Украину для представления своих аргументов.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина утверждает, что Владимир Зеленский не просил ее уходить в отставку.

Украинское агентство УНН 13 июля сообщало, что Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам и его уже подписал Зеленский.

"Он (Зеленский - ред.) не просил меня об отставке, и на самом деле он не хочет, чтобы я ушла... Он хочет, чтобы я оставалась в должности. Потому что, по сути, еще до того, как я прибыла сюда в качестве посла, я подготовила план… Мы работали над ним, и, по сути, мы находимся там, где хотели быть", - приводит слова Стефанишиной телеканал "Общественное".

Также Стефанишина прокомментировала обвинения в недекларировании имущества. "Есть попытка выдвинуть обвинения относительно того, как я декларировала свое имущество… Это абсолютно нормальный процесс", - сказала Стефанишина, уверив, что в случае необходимости готова вернуться на Украину и "представить свои аргументы" на тот счет.

Как отмечает "Общественное", мать Стефанишиной Надежда Кравец купила трехкомнатную квартиру в ЖК "Львовская площадь" в Киеве площадью 99,8 квадратных метров. Стефанишина приобрела ее за 3,04 миллиона гривен (83,2 доллара). на момент покупки. В то же время минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом жилом комплексе в октябре 2022 года стартовала от 12 миллионов гривен (268,5 тысячи долларов). Сама Стефанишина сообщила, что ее родители инвестировали в эту квартиру еще в 2019 году, когда один квадратный метр стоил 29 тысяч гривен (647 долларов).